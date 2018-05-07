ذخایر کافی محصولات پروتئینی برای ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید ورناصری با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار برای پیشگیری از نوسانات قیمت؛ برنامه بازار گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ را ابلاغ کرد، افزود: براساس این برنامه، سهمیه بندی استانی انجام شده است و چنانچه در هر استانی در قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ نوسانات ایجاد شود استان می تواند برای توزیع این اقلام با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار اقدام کند.

وی گفت: در هر کدام از استانها یک ستاد تنظیم بازار وجود دارد و کارگروه استانی متناسب با شرایط شبکه های توزیع در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای را آماده می کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: ذخایر گوشت مرغ منجمد در شرایط خوبی است و زمانی که با نوسان قیمت مواجه شویم گوشت مرغ منجمد در کنار گوشت گرم توزیع خواهد شد.

ورناصری درباره شرایط بازار گوشت قرمز گفت: بخشی از ذخایر گوشت قرمز منجمد است و بخشی دیگر نیز که گوشت تازه گوسفندی است روزانه از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد و با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می شود.

وی افزود: ذخایر گوشت منجمد قرمز در شرایط مطلوبی است و آمادگی داریم در صورت لزوم در فروشگاه های زنجیره ای، میادین و صنوف با قیمت مصوب عرضه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: این شرکت توانایی دارد تا نیاز هیئت ها و مجالسی را که در ایام ماه مبارک رمضان سفره های افطاری دارند نیز تامین کند.

ورناصری شرایط بازار تخم مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: باوجود مسایل و چالش هایی که این بخش از صنعت در سال گذشته پشت سر گذاشت بخشی از تولیدکنندگان به چرخه تولید بازگشتند و باتوجه به تولید مناسب تخم مرغ در داخل مشکلی برای تامین این کالا و قیمت آن نداریم.

وی گفت: از آنجا که تقاضا برای تخم مرغ در ایام ماه مبارک رمضان کاهش می یابد بنابراین مشکلی برای تامین آن نداریم و افزایش قیمتی نیز نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه عرضه و قیمت گذاری گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز می توانند به سازمان تعزیرات و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش دهند.