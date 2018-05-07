جشنواره گل محمدی دودانگه ثبت ملی می شود

علی ماهفروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سومین جشنواره گل محمدی و گیاهان دارویی در شمال ایران از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود، با اشاره به قابلیت های دودانگه در تولید گل محمدی گفت: برنامه ریزی برای ثبت این جشنواره صورت گرفته است.

وی به برنامه های سومین جشنواره گل محمدی و گیاهان دارویی در دودانگه اشاره کرد و گفت: تورگردی و بازدید از باغات گل محمدی، روستاگردی، آشنایی با گلاب گیری سنتی، برپایی کارناوال شادی و حضور در نمایشگاه از برنامه های روز اول جشنواره است.

وی ادامه داد: گشت در باغات، برپایی کارناوال شادی، مسابقات آشپزی در طبیعت، کورس اسبدوانی، ورزش های هیجانی مانند پاراگلایدر و اجرای موسیقی سنتی و شونیشت از برنامه های روز دوم جشنواره به شمار می رود.

ماهفروزی ادامه داد: کارونال شادی، موسیقی بومی و اختتامیه نمایشگاه از برنامه های سومین روز جشنواره گل محمدی خواهد بود.

دبیر جشنواره گل محمدی و گیاهان دارویی شمال، ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر توسعه سطح زیر کشت باغات گل و گیاهان دارویی، ایجاد ظرفیت جدید برای شناخت و بازار یابی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و گردشگری است، فرصتی توأمان که می تواند باعث پایداری اقتصاد و اشتغال منطقه باشد.

وی افزود: بر اساس سیاست های راهبردی، تفاوت آشکاری بین جشنواره گل محمدی و گیاهان دارویی با دیگر جشنواره هاست، در این جشنواره اهداف کوتاه مدت و بلند قبل از برگزاری جشنواره ترسیم شده از جمله آشنایی بیشتر مردم منطقه دودانگه و چهاردانگه از مزیت های اقتصادی و اشتغال در حوزه گل محمدی، تکنولوژی جایگزین برای گلاب گیری، توسعه سطح زمین های زیر کشت مخصوصا اراضی شیبدار، معرفی دقیق منطقه با قابلیت های آن به گردشگران داخلی و خارجی، توانمند کردن جامعه محلی، دستیابی به تکنولوژی فر آوری مشتقات عصاره گل محمدی و گیاهان دارویی و غیره که از اهداف کلی ما در این جشنواره بوده است و خوشبختانه در سال کاری امسال سطح زیر کشت و آمادگی باغداران برای کاشت این گونه ها افزایش یافت و شرکت بومی گل کاران و گیاهان دارویی تشکیل شد.

وی گفت: دستگاه گلاب گیری نیمه صنعتی توسط شرکت باغداران گل محمدی خریداری شده که در روز جشنواره افتتاح خواهد شد و همچنین چند سرمایه گذار در حال سرمایه گذاری یا گذراندن مراحل اداری سرمایه گذاری در بخش گردشگری هستند که تحقق اهداف کوتاه مدت ما در این جشنواره بوده است،



دبیر جشنواره افزود: آشنایی جامعه محلی و توانمند سازی آنان برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی ، آشنایی مردم برای عدم فروش زمین و تبدیل آن به ویلا که توجیه اقتصادی ندارد و همچنین توسعه صنایع دستی ، احیا فرهنگ های ایرانی و اسلامی منطقه و ظرفیت سازی برای هویت و شکل دهی باورهای اصیل از عمده اموریست که باید به آن بپردازیم.