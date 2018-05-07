خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند تا آخر خردادماه سال جاری ادامه دارد گفت: تعداد کارتهای ثبت نهایی شده تا پایان فروردینماه امسال ۵۶۴ هزار و ۲۵۵ مورد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۵۰۰ هزار و ۸۵۹ کارت صادر شده است، اظهار داشت: ۴۸۲ هزار و ۹۶۸ نفر هم تاکنون برای دریافت کارتهای خود مراجعه کردهاند.
مدیرکل ثبت احوال استان قم ضمن تأکید بر اینکه افرادی که کارتهای خود را دریافت نکردهاند هر چه زودتر باید برای دریافت آن اقدام کنند، ابراز داشت: کارتهای ملی قدیمی هم تا آخر سال ۹۷ اعتبار دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: کارت هوشمند ملی برای افراد بالای ۱۵ سال صادر میشود که با توجه به این موضوع حدود ۷۵۰ هزار نفر در قم واجد دریافت کارت ملی هوشمند هستند که تاکنون حدود ۶۰ درصد واجدین شرایط ثبت نام کردهاند.
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