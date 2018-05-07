به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اجاقلو ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی، از تولید سالانه حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال مجوز دار و گواهی‌شده در استان زنجان خبر داد و افزود: با نظارت جدی بر نهال‌های تولیدی نهالستان‌ها از تولید و عرضه نهال بی‌کیفیت در استان جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تمام نهال‌های تولیدی در استان گواهی‌شده بوده و از طریق ۹ نهالستان مجوز دار تولید و توزیع می‌شود و در چند سال اخیر تعدادی از نهالستان‌های استان به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم از چرخه تولید خارج‌شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: فروشندگان نهال همچنین ملزم به اخذ کارت شناسایی از نظام صنفی کارهای کشاورزی استان شدند.

اجاقلو با بیان اینکه توزیع نهال بدون شناسه در استان در صورت مشاهده غیرمجاز تلقی شده و با عاملین برخورد می‌شود، افزود: هیچ نهالستان فاقد مجوز در استان زنجان وجود ندارد.