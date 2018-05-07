به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، عبدالهاشم حسننیا با اشاره به اهمیت خدمت به زائران مراسم با شکوه اربعین، اظهار داشت: بدون تردید با هماندیشی آغاز شده با نهادها و سازمانهای دستاندرکار امید است با تکیه بر تجربیات سال های گذشته و استفاده حداکثری و به کارگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات تمام دستگاههای اجرایی مراسمی با شکوهتر از سنوات قبل در اربعین سالجاری را هموطنان شاهد باشند.
وی با اعلام آمادگی و تجهیز کامل چهار پایانه مرزی جادهای مهران، شلمچه، چزابه و خسروی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که از مدتی قبل نسبت به افزایش امکانات آنها اقدام نموده است گفت: با توجه به پیشبینیهای صورت پذیرفته مرز خسروی نیز در ایام اربعین سالجاری جهت تردد زائران فعال خواهد شد و این کمک خواهد کرد تا تردد مسافران عتبات عالیه در بین چهار مرز توزیع شده و پارهای از مشکلات سال های گذشته مرتفع گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز برگزاری جلسات با تشکلهای صنفی حمل و نقل مسافر و مدیران کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانهای هممرز با کشور عراق و سایر بخشهای حملونقلی جهت آمادگی بیشتر از سالهای قبل خبر داد و افزود: بنا داریم که خدماتی که در سال جاری به زائران ارائه خواهد شد متمایز از سال های قبل بوده و سفرهای ایمنتر و مطمئنتری هموطنان داشته باشند و به حول و قوه الهی با تعامل و هماهنگی تمامی اعضای کمیته و مجموعه اعضای ستاد اصلی اربعین این هدف عالی محقق خواهد شد.
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