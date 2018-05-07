کشف بیش از ۴.۵ تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان های مهرستان و سراوان با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با موادمخدر سیستان و بلوچستان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی، قصد جابه جایی مواد افیونی در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه روزی و رصد مسیر های تردد اعضای این باند، یگان های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری ۴ قاچاقچی، توقیف ۳ دستگاه خودرو و کشف ۳ تن و ۳۳۵ کیلوگرم تریاک، ۵۳۰ کیلوگرم حشیش، ۴۴ کیلوگرم مرفین ، ۲۳ کیلوگرم سایر مواد به همراه ۲ قبضه سلاح کلاش و یک قبضه کلت کمری شدند.

سردار قنبری در ادامه با اشاره به انهدام یک باند دیگر توزیع کننده موادمخدر در شهرستان زاهدان، اظهار داشت: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستان زاهدان یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر را در محور های فرعی این شهرستان شناسایی می کنند که قاچاقچیان با مشاهده مأموران با تغییر مسیر ناگهانی و حرکات خلاف جهت، متواری و پس از مدتی تعقیب وگریز، یک نفر از آنان دستگیر شد.

به گفته وی، در بازرسی از خودرو سوداگران مرگ، ۵۹۶ کیلوگرم تریاک و ۱۹۹ کیلوگرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه بدون شک همکاری و تعامل مردم با پلیس نقش مهمی در موفقیت های نیروی انتظامی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق موادمخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.