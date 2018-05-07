به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: معلمی شغل انبیا است که انسان را میسازد و این در سازندگی کشور و جامعه بسیار نقشآفرین است.
وی با بیان اینکه شورای اداری شهرستان گرگان متولی کار را یکنهاد نمیداند، افزود: فرهنگ غلطی در جامعه رواج پیداکرده که اشتغال را تنها در استخدام و کار رسمی میداند.
فرماندار گرگان گفت: طبق مراجعاتی که به فرمانداری گرگان میشود روزانه بیش از ۱۰ نفر درخواست شغل دارند که مدرک تحصیلی آنها کمتر از فوقلیسانس نیست، این میطلبد که مسئولان شهرستان موضوع اشتغال را جدی دنبال کنند.
وی افزود با توجه به اینکه همایش سرمایهگذاری در استان گلستان در پیش خواهیم داشت باید بستههای سرمایهگذاری از سوی دستگاهها و نهادها مشخص شود.
حسینی ایجاد فرصتهای شغلی را یکی از تکالیف مهم مسئولان اعلام کرد و گفت: موضوع اشتغال شیلات نباید تنها در حاشیه دریا دیده شود.
وی افزود: در حال حاضر چاههای مجازی در گرگان فعال هستند که میتوانند در تولید شیلات نقش بسیار مؤثری ایفا کنند.
فرماندار گرگان گفت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال حمایت از «کالای ایرانی» نامگذاری شده که با حمایت خود میتوانیم نقش بسیار تأثیرگذاری در بیکاری جامعه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نظارت و کنترل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید به گرگان افزایش یابد، گفت: با برنامهریزیهای دقیق که انجام میشود اعتقادداریم میزان ۶ هزار شغل در شهرستان گرگان نیمه نخست سال فراهم شود.
فرماندار گرگان گفت: سال گذشته در بخش رفع موانع تولید با پیگیریهای استاندار گلستان مبلغ ٩٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای تولیدی و اقتصادی پرداخت شد.
وی با بیان اینکه باید توان بهرهوری از فرصتها را برای نسل جوانان فراهم کرد، افزود: در هفته دولت باید ساختار و برنامههای دستگاهها مشخص شود.
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