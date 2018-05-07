به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته بسیج سازندگی و بزرگداشت سالروز آزادسازی هویزه و خرمشهر و نیز روز مقاومت دزفول اظهار کرد: دشمن امروز با مشاهده سد محکم رهبر ایران و بازوهای توانمند آن یعنی نیروهای مسلح و وقتی توان زمین گیر کردن کشور را ندارد، رو به فتنه آورده و شبکه های مجازی خود را به بنگاه لجن پراکنی تبدیل می کند.

وی گفت: خوزستان از نظر اقتصادی و معنوی، استانی قهرمان و دلاوری است و در عرصه جهاد و شهادت نیز در دنیا نامی برای خود دارد؛ کشوری که مورد هجوم همسایه خود قرار گرفت اما خوزستان سنگر دفاعی محکمی برای مقابله با دشمن بود.

وی افزود: در حوزه صنایع تبدیلی اقدامات خیلی خوبی رخ داده و برخی شهرها این اقدامات به خوبی دیده می شوند که راز موفقیت حمایت و پشتیبانی سپاه بوده است.

سرهنگ حاجتی با اشاره به ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه پرورش قارچ و بلدرچین در برخی از شهرهای استان با حمایت سپاه، بیان کرد: حداکثر حمایت را از تولیدکنندگان داریم؛ حتی در حوزه ساماندهی خدمات زیربنایی و یا آبرسانی و برق هم حمایت می کنیم.

وی با اشاره به فعالیت گروه های جهادی سپاه اظهار کرد: ۵۱۳ گروه جهادی را در قالب ۱۵ هزار نفر ساماندهی شده اند که تقریبا هر گروه بین ۲۰ تا ۳۰ نفر عضویت دارند.

سرهنگ حاجتی با اشاره به اینکه معمولا این گروه ها بیشتر قشر دانشجویی هستند، ادامه داد: اعضای این گروه ها از تمامی دانشگاه ها از جمله آزاد، نفت، چمران و پیام نور یا حتی دانش آموزان مدارس هستند؛ ولی دانش آموزان در مدارس خودشان همکاری می کنند و به مناطق صعب العبور اعزام نمی شوند.

معاون اجرایی سپاه ولی عصر (عج) خوزستان با اشاره به تشکیل گروه های جهادی بسیجی طلاب و مساجد گفت: مکان های مختلفی را در اختیار افراد توانمند در مناطق محروم قرار می دهیم.

وی ادامه داد: گروه های جهادی به سه گروه عادی، فعال و ویژه تقسیم بندی می شوند؛ گروه های ویژه تخصصی فعالیت و گروه های فعال بیشتر در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی فعالیت می کنند.

سرهنگ حاجتی بیان کرد: گروه های جهادی یک، سه، هفت و ۱۰ روزه به مناطق اعزام می شوند که بطور معمول در این گروه ها به دلیل حضور مهندس عمران ،مأموریت های عمرانی را تعریف می شود.

معاون اجرایی سپاه ولی عصر (عج) خوزستان با اعلام این خبر که در سال گذشته ۳۵۰ گروه به مناطق اعزام شده اظهار کرد: گروه پزشکی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی را داشتیم و بیشترین بهره برداری از گروه های عمرانی و پزشکی می شود.

برای فعالیت گروه های جهادی پزشکی در صورت شناسایی مناطق ، هزینه داروها نیز پرداخت می شود که در این راستا سال گذشته در ۳۵۰ نقطه استان گروه ها جهادی پزشکی متمرکز شدند.

وی ادامه داد: در حوزه گروه های جهادی مهمان امسال ۵۰ گروه از سراسر کشور در ایام نوروز از جمله گروه امام رضا (ع) تهران فعالیت داشتند؛ همچنین گروه علمدار مازندران در شهرستان اندیکا، بخش چلو در روستای ورکوه که از داشتن مدرسه محروم بودند و این گروه مدرسه چهار کلاسه تأسیس و برای حل مشکل آبرسانی نیز وعده هایی دادند.

سرهنگ حاجتی بیان کرد: ۳۵۰ نفر از گروه های جهادی دانشگاه امام حسین سال گذشته در منطقه کوت عبداله کارهای خیلی خوبی کردند.

وی خبر داد: ۴۴۰ نفر از اعضای گروه های جهادی خوزستان به کرمانشاه اعزام شدند؛ پس از زلزله، خوزستان جزو اولین استان های اعزامی بود و بیش از ۱۰۰ کامیون کالای مورد نیاز از طریق سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ارسال شد.

معاون اجرایی سپاه ولی عصر (عج) خوزستان با اشاره به تهیه و ارسال بیش از ۲۵۰ کانکس به کرمانشاه ، گفت: همچنین تعدادی منازل موقتی را در شهرک ۵۰ واحدی احداث کردیم.

وی با اشاره به ساخت ۲۸۲ خانه برای افراد محروم خبر داد: در سال گذشته و امسال ۷۰۰ پروژه در قالب احداث خانه عالم، مسجد، پل روستایی، خانه روستایی، سرویس بهداشتی و مدرسه را در دستور کار قرار دایم که هزینه ساخت این پروژه ها هفت و نیم میلیارد تومان هزینه است.

سرهنگ حاجتی با اشاره به فعالیت های سپاه در حوزه بیابان زدایی عنوان کرد: سپاه در منطقه ای به نام دهنو هندیجان مستقر وبا کاشت ۱۲۰ هزار نهال در ۸۰۰ هکتار این منطقه ، امسال با ۱۰۰ درصد سبزینگی تحویل می دهیم.

سرهنگ حاجتی یادآور شد: در حوزه جنوب شرق اهواز یعنی فوق بحرانی غیزانیه،تعهد کاشت نهال در چهار هزار هکتار را داشتیم که تاکنون سه هزار و ۲۰۰ هکتار آن انجام شده است؛ ۶۴۰ هزار نهال را در این منطقه کاشتیم که ۹۵ درصد سبزینگی دارند.

وی ادامه داد: بانک ها هر سال سررسید و تقویم کار می کنند که عدد ریالی آن یک میلیارد ریال بود ولی اواخر سال گذشته بانک مهر اقتصاد با انجام کار جهادی این اعتبار را برای کاشت درخت در ۱۸۰ هکتار اراضی فوق بحرانی غیزانیه منطقه کریت کمپ هزینه کرد.