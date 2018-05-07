مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز در برخی مناطق شمال شرق، شرق و دامنه های البرز شرقی رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: بعدازظهر امروز سامانه بارش جدیدی از سمت غرب وارد کشور می شود که سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید در برخی مناطق غرب و شمال غرب خواهد شد.

وی ادامه داد: فردا سه شنبه نیز ضمن تقویت سامانه بارشی یاد شده، گستره بارش ها نیمه غربی کشور، دامنه های البرز و به تدریج بخش هایی از مرکز و شرق کشور را در بر می گیرد و سبب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال تگرگ در این مناطق می شود. شدت بارش فردا در آذربایجان غربی، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام پیش بینی می شود.

هوای تهران امروز نیمه ابری و غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است. بیشترین دمای هوای پایتخت ۲۸ و کمترین دمای هوای آن ۱۷ درجه سانتیگراد اعلام شده است و از بعدازظهر فردا در تهران شاهد آغاز بارندگی به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود.