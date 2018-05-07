دستور «تاج» برای معرفی عوامل بی نظمی فینال جام حذفی!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در واکنش به اتفاق ناگواری که برای یکی از هواداران استقلال در حاشیه دیدار فینال جام حذفی افتاد، دستور پیگیری صادر کرد.

در پیام مهدی تاج آمده است: «در کنار همه زیبایی های پنهان و پیدای فوتبال و حس زیبای لذت حضور در جام جهانی، صحنه تاسف آوری در حاشیه فینال حذفی باشگاه های کشور، دل ها را آزرد و قلب ها را رنجانید. آنجا که خبرنگاران خبر تلخی را مخابره کردند و عکاسان تصویر دردناکی را به تصویر کشیدند. چشم اسماعیل بهداروند عزیز، چشم جامعه فوتبال ما بود که متاسفانه در اثر اصابت سنگ، بینایی اش دچار نقصان شد.

فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه، کمیته های اخلاق، انضباطی و حراست را موظف می کند تا هرچه سریعتر عوامل این بی نظمی ها را معرفی کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در نامه ای از سازمان لیگ فوتبال و هیات فوتبال خوزستان خواست گزارش کاملی از علت بی نظمی ها موجود از اتفافات رخ داده جهت طرح در جلسه که بدین منظور تشکیل می گردد را ارسال کنند.»