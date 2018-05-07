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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

رئیس بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان خبر داد:

ارائه آموزش های لازم به گروه های جهادی در فصل های مختلف

ارائه آموزش های لازم به گروه های جهادی در فصل های مختلف

اهواز- رئیس بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: در فصل های مختلف آموزش های لازم برای گروه های جهادی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام ممبینی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته بسیج سازندگی و بزرگداشت سالروز آزادسازی هویزه و خرمشهر و نیز روز مقاومت دزفول اظهار کرد: در هفته بسیج سازندگی و به مناسبت سالروز تشکیل آنبه فرمان امام خمینی(ره ) برنامه های مختلفی تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به برنامه سخنرانی پیش از خطبه ها برای ارائه عملکرد گروه های جهادی، دیدار اعضای گروه های جهادی با نمایندگی ولی فقیه در خوزستان، و بسیج سازندگی، ۳۰ پروژه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی و برگزاری مصاحبه مطبوعاتی اشاره کرد.

 وی افزود: در فصل های مختلف آموزش های لازم را برای گروه های ارائه شده است که این دوره ها به صورت منطقه ای و به میزبانی چهار یا ۵ شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ ممبینی اظهار کرد: جلسات آسیب شناسی هم به میزبانی یکی از نواحی اهواز به صورت مستمر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4290076

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