روستاهای بالای ۵۰۰ خانوار در زنجان پایش فرهنگی و اجتماعی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت الاسلام مسعود صفی یاری در جلسه برنامه ریزی اعزام روحانی در ماه مبارک رمضان افزود: بر کسی پوشیده نیست که اخذ بهترین تصمیم و بهترین برنامه ریزی ملزوم بر داشتن اطلاعاتی درست و کامل از وضعیت موجود است.

وی ادامه داد: گاهی روحانیون اعزام شده به مناطق محروم اشرافیت کامل بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه استقرار خود ندارند. از این رو لازم است که همه روستاها و حتی مساجد دارای شناسنامه فرهنگی باشند. به این ترتیب که اطلاعات فرهنگی و دینی روستا در بانک اطلاعاتی اداره کل ذخیره شود و در صورت نیاز از داده‌های آن بهره برد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به مرحله‌ای بودن این طرح گفت: قرار است امسال روستاهای بالای ۵۰۰ خانوار توسط روحانیون اعزامی و مستقر پایش شوند. بدین ترتیب سال آینده روستاهای بالای ۳۰۰ و ۲۰۰ خانوار پایش خواهند شد.

صفی یاری اعزام و تبلیغ را مهم‌ترین رسالت سازمان تبلیغات اسلامی دانست و عنوان کرد: در حوزه اعزام و تبلیغ باید به دنبال ظرفیت سازی تبلیغی و ظرفیت یابی بود. به این معنی که روستایی بدون روحانی در استان وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه اعزام مبلغ اظهار داشت: با توجه به حجم عظیم اعزام روحانی در طول سال خصوصاً ماه مبارک رمضان و محرم می‌بایست اعزام به صورت یکپارچه انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ماه مبارک رمضان امسال ۱۰۴۵ روحانی به مناطق مختلف استان اعزام خواهند شد.