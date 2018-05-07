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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

در دانشگاه علامه؛

همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه برگزار می شود

همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه برگزار می شود

ششمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان «فقر، نابرابری و توسعه ملی» ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این همایش به مناسبت پانزدهمین سالگرد درگذشت بزرگداشت مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی برگزار می شود.

در این همایش دو نشست تخصصی با عناوین «توانمند سازی محور اساسی کاهش فقر» و «کاهش فقر پیش نیاز توسعه» و «پیش نیازهای شکل گیری فرآیند پایدار توسعه ملی در ایران» با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه برگزار خواهد شد.

در این همایش یک روزه اساتید و صاحبنظرانی از جمله فرشاد مومنی، سعید مدنی، حسن طائی، وحید محمودی، فیروزه خلعتبری، بایزید مردوخی، زهرا ذاکری، علی رضا قلی و محسن رنانی سخنرانی می کنند.

کد مطلب 4290092

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