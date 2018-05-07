همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این همایش به مناسبت پانزدهمین سالگرد درگذشت بزرگداشت مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی برگزار می شود.

در این همایش دو نشست تخصصی با عناوین «توانمند سازی محور اساسی کاهش فقر» و «کاهش فقر پیش نیاز توسعه» و «پیش نیازهای شکل گیری فرآیند پایدار توسعه ملی در ایران» با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه برگزار خواهد شد.

در این همایش یک روزه اساتید و صاحبنظرانی از جمله فرشاد مومنی، سعید مدنی، حسن طائی، وحید محمودی، فیروزه خلعتبری، بایزید مردوخی، زهرا ذاکری، علی رضا قلی و محسن رنانی سخنرانی می کنند.