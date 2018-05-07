واکنش به ادعای ورشکستگی بیمارستانهای خصوصی/ جزئیات افزایش تعرفه

به گزارش خبرنگار، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بیمارستان های خصوصی ادعا می کنند با تعرفه ۵ درصدی دچار ورشکستگی خواهند شد، افزود: اشغال تخت در بیمارستان های خصوصی کشور به طور میانگین ۶۰ درصد است که نشان می دهد از ظرفیت موجود تخت ها به درستی استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه اکثر بیمارستان های خصوصی در شهرستان ها و تعدادی از بیمارستان های خصوصی در تهران بیمه پایه را دریافت می کنند، تاکید کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد مابقی درآمد بیمارستان های خصوصی از محل بیمه تکمیلی است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به رشد ۸ درصدی هتلینگ بیمارستان های خصوصی و دولتی افزود: این افزایش رشد تعرفه در بخش هتلینگ تقریبا برابر با نرخ تورم است.

وی ادامه داد: در موضوع حق الزحمه جراحی، مشاوره و ... رشد تعرفه صفر درصد بوده است.

حریرچی با بیان این مطلب که حق الزحمه بستری حرفه ای در بیمارستان های خصوصی صفر درصد و همچنین حق الزحمه بستری فنی ۲.۵ درصد بوده است، افزود: حق الزحمه کد ۷ و ۸ در بیمارستان های خصوصی ۱۰.۲ درصد برای حرفه ای و برای فنی ۱۳ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از افزایش ۹ درصدی تعرفه دارو و لوازم پزشکی در بیمارستان های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: متاسفانه بیمارستان های خصوصی که با ۴۰ الی ۶۰ تخت اداره می شوند، انتظار دارند که تعرفه های آنها افزایش یابد، در حالیکه امروزه مدیریت بیمارستان ها بر اساس ۲۰۰ الی ۴۰۰ تخت است، از همین رو می بایست از ابزارهای مدیریتی نوین اقتصادی دنیا در بیمارستان های کشور استفاده کنیم.

وی در ادامه به جزئیات افزایش تعرفه ها در سال۹۷ اشاره کرد و افزود: در تعرفه ویزیت، رشد ۶ درصدی را شاهد هستیم به طوری که بلیت پزشک عمومی در بخش خصوصی ۲۴ هزار و ۵۰۰، متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ و فوق تخصص ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

حریرچی گفت: متوسط زمان معاینه بیمار برای پزشک عمومی ۱۵دقیقه، پزشک متخصص ۲۰ و فوق تخصص ۲۵ دقیقه اعلام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت نرخ ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی ۱۱ هزار و ۸۰۰، پزشک متخصص را ۱۴ هزار و ۸۰۰ و فوق تخصص را ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: بیمه ها در مورد تعرفه بیمارستان های خصوصی فقط معادل تعرفه دولتی را تحت پوشش قرار می دهند به طوری که بیمار در هنگام بستری در بخش دولتی ۱۰ درصد و برای سرپایی ۳۰ درصد پرداخت دارد که همین ارقام در بخش خصوصی توسط بیمه ها پوشش داده می شود و مابه التفاوت آن را باید از جیب پرداخت کند.

وی در ارتباط با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های خصوصی و دولتی افزود: مردم مطمئن باشند از لحاظ کیفیت جراحی و درمان بیماری ها و همچنین انجام آزمایش ها هیچ تفاوتی بین بخش دولتی و خصوصی نیست.

حریرچی در ارتباط با موضوع واردات داروی چینی به کشور تاکید کرد: رسما اعلام می کنیم هیچ گونه واردات داروی چینی نداریم و هر جا مشاهده شد داروی چینی وجود دارد، آن را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند زیرا اگر داروی چینی وجود داشته باشد قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.