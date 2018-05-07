زنجان ۱۵۶ شهید درعملیات بیت المقدس تقدیم کشور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر دوشنبه در جلسه گرامیداشت سوم خرداد در محل استانداری زنجان، افزود: سوم خرداد واقعه مهم در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز از ذهن‌ها فراموش نمی‌شود.

وی اظهار کرد: استان زنجان ۱۵۶ شهید در عملیات بیت المقدس تقدیم نظام کرده است و رزمندگان زنجانی حضور بسیار پررنگی در این عملیات داشتند.

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان از برگزاری ۴۰۰ یادواره شهدا و ۶ هزار دیدار با خانواده شهیدان و ایثار گران در استان زنجان خبر داد و افزود: هرسال این برنامه‌ها در استان برگزار می‌شود.

کاظمی بر تداوم برگزاری یادواره شهیدان تأکید کرد و گفت: توجه به این امر مهم باعث آشنایی جوانان با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران و جانبازان استان زنجان تصریح کرد: دشمن درصدد کمرنگ کردن باورها و اعتقادات دینی جوانان است ولی هرگز موفق نمی‌شود و استان زنجان با تقدیم سه هزار شهید درراه اعتلای انقلاب اسلامی کارنامه درخشانی را از خود برجای گذاشته است.

وی افزود: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تبیین شود تا جوانان دشمنان و استکبار را به خوبی بشناسند.