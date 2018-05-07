باید ازظرفیت حوزه علمیه برای اصلاح الگوی مصرف درجامعه استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد زراعتی در نشست طرح رد پای آب که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و فعالان این طرح در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه ۱۰۰ هزار طلبه و دانش آموخته حوزوی در کشور داریم افزود: در تهران ۶۸ مدرسه علمیه ویژه زنان و در کشور بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه داریم که باید از این ظرفیت برای فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف استفاده کرد.

وی ادامه داد: مساله آب در آموزه های دینی بسیار مورد توجه بوده است و حاضریم همکاری کنیم تا این مهم محقق شود.

مسئول اداره مبلغان حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: سیره علما در پاسداشت آب می تواند الگوی خوبی برای آحاد جامعه باشد و می توانیم از فضای مجازی برای رسیدن به این هدف استفاده کنیم.