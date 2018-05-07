به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین لحظاتی پیش با ادای سوگند ریاست جمهوری، برای یک دوره ۶ ساله دیگر زمام قدرت روسیه را به دست گرفت.

وی پس از ادای سوگند گفت: مسئولیت بزرگی را در قبال تامین رفاه روسیه بر دوش خود احساس می‎کنم.

پوتین ادامه داد: روسیه از گفتگو استقبال کرده و سرمایه‎گذاری و پروژه‌های فرهنگی مشترک با شرکایش را تقویت خواهد کرد.

وی افزود: همه ما به منزله تیمی واحد هستیم که توانایی مواجهه با وظایف پیچیده را داریم.

این چهارمین بار است که پوتین در جایگاه سوگند ریاست جمهوری می‌ایستد.

درحال‌حاضر، مراسم تحلیف وی در سالن «سنت اندرو» کاخ کرملین در حال برگزاری است.