به گزارش خبرنگار مهر، عباس پزشکی در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما در سالن ابنسینا مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرمآباد به نقش خطیر قشر مامایی در حفظ و ایجاد سلامت جامعهی انسانی اشاره کرد و اظهار داشت: «ماما»ها از ابتدای دوران بارداری تا زمان تولد و بعدازآن با مراقبتهای خود زمینه حفظ سلامت سرمایه عظیم نیروی انسانی جامعه را فراهم میکنند.
وی بیان داشت: ماماها زمینه ایجاد آیندهای بهتر را برای انسانها فراهم میکنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه نقش جامعه مامایی را در اجرای برنامههای طرح تحول سلامت بسیار پررنگ قلمداد کرد و گفت: بخش بزرگی از خدمات طرح تحول سلامت هم در بخش بهداشت و هم در بخش درمان بر عهده ماماهاست و این میطلبد که موردتوجه ویژه قرار گیرند.
پزشکی اظهار داشت: طی جلسهای که با معاون توسعه داشتیم درصدد هستیم مطالبات یک ماه همکاران ماما را پرداخت کنیم.
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