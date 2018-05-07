به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی عبدالوهاب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان بابیان اینکه پرستاری از سالمندان در منزل بخش مغفول مانده در اشتغال زنان سرپرست خانوار است، ابراز داشت: اجرای این طرح علاوه بر سامان‌دهی اشتغال مددجویان به کسب درآمدزایی آن‌ها نیز کمک شایانی خواهد شد.

وی افزود: به منظور جذب مددجویان کمیته امداد به عنوان پرستار سالمندان در منازل تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام پرستاری منعقد و طبق آن مددجویان پس از طی دوره‌های آموزشی، در مراکز خیریه مشغول به کار خواهند شد و این امر ظرفیت ناشناخته‌ای بود که با احصاء آن بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال مددجویان برطرف خواهد شد.

مشاور اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بابیان اینکه ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد وجود دارد، ابراز داشت: بیشترین بیکاران جامعه را افراد فاقد مهارت شامل می‌شود و از سوی دیگر اساس آموزش افراد جویای کار و ماهرشدن آن‌ها پایداری اشتغال را در بر خواهد داشت بر همین اساس تفاهم‌نامه همکاری با فنی حرفه‌ای منعقدشده است.

حاجی عبدالوهاب در ادامه تصریح کرد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه مددجویان کمیته امداد به صورت رایگان و یا با تخفیف ۳۰ درصدی از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برخوردار خواهند شد و این امر در نهایت از هدر رفت سرمایه‌های ملی جلوگیری خواهد کرد.

وی بابیان اینکه ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌وپرورش باید مبتنی بر سرمایه‌گذاری، توسعه و نیاز بازار باشد، افزود: هماهنگی بین عرضه و تقاضا به افزایش اشتغال منجر می‌شود لذا ارائه راهکارهای جدید و خلاقانه در این خصوص می‌تواند به رفع مشکل بیکاری مددجویان کمک کند.

مشاور اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به راه‌اندازی نخستین مجمع خیران مهارت‌آموزی و اشتغال در استان سمنان به‌صورت پایلوت اشاره و اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش فرصت‌های شغلی و مشارکت خبران است که مددجویان از آموزش و مشاوره‌های رایگان و وام بلاعوض برای طرح‌های اشتغال‌زایی بهره‌مند می‌شوند.