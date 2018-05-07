۳ چالش اصلی پایتخت/ درآمد شهر براساس ساخت و ساز

به گزارش خبرنگار مهر ، پیروز حناچی کاندیدای شهرداری تهران در شصت و یکمین جلسه رسمی شورای شهر تهران در ارایه برنامه خود گفت: تدوین ثبت ملی خیابان ولیعصر(عج) را انجام داده‌ام. در دوره دولت یازدهم که بسیار پرچالش بود هشدار دادیم، سد ساخت و ساز در کشور شکسته شده است.

وی ادامه داد: همچنین به سرعت به موضوعاتی همچون باغات تهران، کنترل تراکم های بی رویه در شهر، بلندمرتبه سازی و حریم تهران، پدیده شاندیز، میدان سپاه و... که معضلات جدی را به وجود می آورد، پرداختیم.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: من برنامه شما و آقای نجفی را پذیرفتم و به دنبال تکمیل کردن آن هستم و معتقدم چهار رکن در کشور وجود دارد و رکن چهارم شوراها است.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه صحبت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تهران از یک طرف نماد آبادی، صلاح سعادت و سبک زندگی در کشور است و از طرف دیگر آن را به عنوان یک الگو در کشور، سرلوحه قرار دادم.

حناچی افزود: بیش از همیشه نیازمند ارتقا کیفیت شهری، هوشمندسازی، به کارگیری روش های نوین اقتصاد در تامین درآمدهای پایدار، تقویت زیرساخت های شهر با سطح جهانی، تقویت پایه های اقتصاد دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار شهری با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، حذف زایش فساد، اجرای برنامه ریزی برای هویت، توجه به زیست پذیری و ارتقا فرهنگ و هویت شهری مبتنی بر ظرفیت هایی که در تهران وجود دارد، هستیم.

وی با بیان اینکه سرمایه اصلی تهران فکر خلاق است، خاطرنشان کرد: برنامه های مناسبتی، کم عارضه و بسیار تاثیرگذار و التیام بخش هستند، اما باید از ظرفیت شهرداری و ظرفیت محلات استفاده شود.

کاندیدای تصدی شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: ارتقاء فعالیت های تخصصی و گسترش دیپلماسی شهری در مقیاس ملی و فراملی و همچنین به اشتراک گذاشتن تجربیات از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

حناچی با اشاره به اینکه چیزی که به عنوان علم استراتژیک از آن نام می بریم این است که چه اقداماتی انجام شده است و چه راهی را طی خواهیم کرد، گفت: عمدتا ۷۹ درصد درآمد شهرداری ها به ساخت و ساز متکی است و در تهران ۸۲ درصد است. عوارض بر تراکم، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض حذف پارکینگ، بالکن و پیش آمدگی، سوخت، کسب و پیشه، معاینه فنی، بلیط و... ۹ درصد و سایر منابع نیز ۱۲ درصد را تشکیل می دهد.

وی معضلی که پایتخت با آن مواجه است را کشوری خواند و گفت: اگر با ظرفیت ۲۱ نماینده شورای شهر و ۳۰ نماینده مجلس به موضوعات و مسائل شهرداری تهران ورود پیدا کنیم، معضلات پایتخت کاهش می‌یابد. اگر در تهران و کلانشهرها این مشکل حل شود، برای تمام کشور نیز این موضوعات حل خواهد شد.

حناچی با بیان اینکه ساخت و ساز بی رویه باید به شکل لایحه ای به مجلس ارجاع و پیگیری شود، عنوان کرد: آخرین بند زیربنایی سال ۸۴ در کمیسیون کلانشهرها متن لایحه ای مشخص شده بود و اگر به مشکلات اقتصادی نرسیده بودیم، این لایحه به اجرا در می‌آمد.

نامزد تصدی شهرداری تهران گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم سنگینی برنامه را بر همه شهرها حس خواهیم کرد. اگر انضباطی در بدنه نباشد و بدنه بدون توجه بزرگ شده باشد، باید آن را چابک کنیم.

حناچی با تاکید بر اینکه نقش عوارض ارزش افزوده چیزی حدود ۱۹ درصد منابع فعلی را به خود اختصاص می دهد، خاطرنشان کرد: علاوه بر مالیات محلی و ملی سهم بهای خدمات شهری را باید افزایش دهیم.

وی افزود: درآمدهای پایدار شهرداری تهران به قیمت جاری سال ۹۰ و قیمت های پایدار نسبت به سال جاری وضعیت خوبی ندارد. درآمدهای پایدار در بخش نقد نیز تا انتهای سال ۹۵ حدود ۲۳ درصد اعلام شده است.

حناچی با تاکید بر اینکه شهرداری با منابع نقد اداره نمی شود، تصریح کرد: منابع حاصل از عوارض نوسازی و سهم آن در بودجه شهرداری از سال ۸۷ تا ۹۵ از تاثیری حدود ۲۷ درصد تا دو درصد بوده پس به سمت بحران دویدیم. این آیتم بسیار تاثیرگذار است اما تاثیر آن در بودجه کم است.

نامزد تصدی شهرداری تهران با بیان اینکه نظام درآمد کلانشهرها به درآمد ساخت و ساز در تهران ۸۲ درصد بوده است، گفت: این یک معضل ملی بوده و تنها در مقیاس شهر تهران نیست، اما منابع مالی در شهرهای توسعه یافته مالیات مستقیم، مالیات مشترک، کمک های دولتی، مالیات های مرتبط با دارایی، تامین مالی و فروش کالا و خدمات است. یکی از مهم ترین این شاخصه ها مالیات های مرتبط با دارایی است که تاکنون به آن توجه نکرده‌ایم.

حناچی در ادامه با اشاره به فرسودگی و ناکارآمدی شهر تهران برای سالمندان، زنان و کودکان اظهار کرد: این جمعیت ۵۵ درصد جامعه را شامل می شود که در مقایسه با رقم ۵ درصدی جمعیت معلولان بسیار فراتر است، بنابراین باید فضاهای عمومی شهر را برای این جمعیت مناسب سازی کنیم.

وی ارزش های مورد توجه در برنامه تدوین شده را برنامه محوری، به کارگیری اسناد توسعه شهری، توجه به برنامه های ملی، نظارت پذیری، تاکید بر تجارت قانونی در شهر، پرهیز از سیاست زدگی، بستر سازی برای ایجاد شهری برای همگان و همچنین توجه به گروه های حاشیه شهرها عنوان کرد.

حناچی با اشاره به پژوهش هایی که از سوی موسسه ملی فرهنگ و هنر در سال ۹۶ صورت گرفته است، افزود: بیشترین چالش تهرانی ها به ترتیب، آلودگی هوا، ترافیک و فاصله طبقاتی بوده است.

وی با اشاره به انتظارات مردم از مدیریت شهری نیز عنوان کرد: ارتباط خوب با دولت ۷.۳ درصد، حمایت از فقرا ۲۲.۵ درصد، مبارزه با فساد ۲۳ درصد و مدیریت قوی ۴۷ درصد از خواسته شهروندان از شهرداری بوده است.

حناچی با بیان اینکه در نظر سنجی ها ۵۷ درصد شهروندان از شهرداری تهران رضایت کمی داشته اند، گفت: گرچه ممکن است این آمار با واقعیت تفاوت داشته باشد اما باتوجه به رضایت متوسط ۲۴ درصدی و رضایت زیاد ۱۹ درصدی، شهرداری هوشمند باید به اصلاح این ۵۷ درصد توجه ویژه داشته باشد.

نامزد شهرداری تهران با اشاره به راهبردهای معطوف به مشکلات شهری، آن را نقش و جایگاه شهر تهران در مناسبات ملی و منطقه ای، محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک و اجتماعی و فرهنگی، مالی و درآمدی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ۷۷ درصد مردم تهران به اینترنت موبایل دسترسی دارند، اظهار کرد: این یک فرصت است، در حالی که شرکت اسنپ یکی از این خدمات است و نقشه های خود را از یک شرکت آلمانی تهیه می کند که پایه اصلی آن از شهرداری تهران گرفته شده است. این موضوع نشان می دهد که در این حوزه کاری در شهرداری صورت نگرفته است. بسیاری از منابع در تهران محیا است و برای اینکه امکان بالفعل شدن از این منابع بالقوه فراهم شود، نیازمند استفاده از طبقه فعال در این حوزه هستیم.

به گفته حناچی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در همین راستا پیگیری شد تا به کوچک سازی شهرداری کمک کند اما تنها نتیجه آن، افزایش ۱۰ هزار نفری نیرو در شهرداری بود. بنابراین شاهد عدم توفیق در ایجاد پایگاه های یکپارچه هستیم.

به گفته وی؛ راه اندازی رصدخانه تهران به صورت شفاف وضعیت توسعه کالبدی شهر را محیا نکرده است و شواهدی نیز مبنی بر دستکاری اطلاعات در دورهای گذشته وجود دارد که قابل تامل است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد هزاران پارک علم و فناوری در تهران خاطر نشان کرد: گرچه ایجاد این بوستان ها در حیطه مسئولیت شهرداری تهران نیست، اما باتوجه به ظرفیت شهرداری در حوزه نیروی انسانی، دانش و زیرساخت ها باید اراده ایجاد این پارک ها وجود داشته باشد.

این نامزد شهرداری تهران با اشاره به اینکه بسیاری از بحران های ما قابل حل و کنترل است، عنوان کرد: در دنیا ۶۰ درصد آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز با بازچرخانی صورت می گیرد. همچنین کشور قدس در نزدیک دریای مدیترانه است که به راحتی امکان شیرین کردن آب را دارد و ۸۰ درصد از بازچرخانی بهره می برد. بازچرخانی آب فرصتی است که می تواند شهر را از این بحران نجات دهد.

وی با اشاره به اینکه مساحت بافت فرسوده تهران ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار می رسد، عنوان کرد: متراژ این بافت در منطقه ۱۰ به نسبت سایر مناطق بیشتر است که به نظر می رسد تاکنون سیاست های تشویقی تاثیرگذار بوده است، اما باید به این موضوع همه جانبه نگاه کرده و آن را آسیب شناسی کرده و طبعات اقتصادی آن را در نظر بگیریم.

حناچی با اشاره به اینکه تنها ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از ۱۴ هزار هکتار فضای خدمات شهری در طرح تفصیلی باقی مانده است، توضیح داد: که در این راستا ۶۱ درصد مربوط به خدمات تفریحی، ۵۲ درصد پارکینگ، ۲۷ درصد فضای سبز و ۲۰ درصد تجهیزات شهری است.

این نامزد شهرداری تهران، با بیان اینکه ۲۳ درصد از پروانه های صادر شده بیش از حداکثر طبقات تعیین شده در طرح تفصیلی است، عنوان کرد: ۳ درصد از پروانه ها بیش از یک طبقه نسبت به طرح جامع تفصیلی است.

به گفته حناچی در فاصله زمانی بین سال های زمانی ۹۲ تا ۹۵، ۲۳۵ پرونده به مساحت ۱۰۹ هکتار در اراضی باقی مانده تهران صادر شده که ۷۰ درصد آن مربوط به منطقه یک است که موید ایجاد بحران های شهری محسوب می شود.

وی ادامه داد: بالاترین درصد تخلفات پس از ابلاغ طرح تفصیلی در آذر ۹۶ مربوط به ۲۶ درصد کسری پارکینگ و ۲۰ درصد تغییر کاربری بوده است.

این نامزد شهرداری تهران با اشاره به تبعات ساخت و ساز در تهران گفت: از زمان تصویب طرح جامع ۲.۱ میلیون نفر به ظرفیت جمعیت پذیری تهران از لحاظ صدور پروانه اضافه شده است و باتوجه به جمعیت ۷.۹ میلیون نفری تهران در سال ۸۵ جمعیت پذیری تهران در انتهای طرح جامع به ۱۰ میلیون نفر می رسد.

به گفته حناچی در سال های ۹۰ تا ۹۲ هر ساله ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر شده است که اگر آن را به خالص واحدهای مسکونی تبدیل کنیم یعنی هر ساله معادل شهری حدود ۸۰۰ هزارنفر به تهران اضافه شده اند.

وی با اشاره به تراکنش ساختمان های بلندمرتبه در مجاورت معابر کم عرض گفت: این ساختمان ها عمدتا در مناطق شمالی هستند که فراوانی آن در معابر تا ۳ متر، ۳ برج، ۳ تا ۶ متر ۲۷۵، ۶ تا ۱۲ متر ۲۹۱، ۱۲ تا ۲۰ متر ۳۱۶، ۲۰ تا ۳۵ متر ۶۹۴ ساختمان بلند مرتبه ساخته شده است.

حناچی افزود: عمده این ساختمان های بلندمرتبه در مناطق ۱، ۳، ۴، ۲، ۵ و ۲۲ متمرکز است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد شهری دارد.

نامزد تصدی شهرداری تهران در ادامه رقابت حزبی و سیاسی را یک اصل دانست و گفت: قدم اول در این راستا انتخابات محلی است، اما اگر باعث افزایش کیفیت زندگی مردم نشود مسیر را به بیراهه رفته ایم.

حناچی با بیان اینکه برنامه عملیاتی منطبق با اسناد بالادستی تنظیم شده است، گفت: مهم ترین برنامه های پیش رو، توسعه زیرساخت های سبز بالاخص محور خیابان ولیعصر است و تلاش می کنیم آن را به سبک جهانی تبدیل کرده و از آن تولید ثروت کنیم.

وی توضیح داد: این خیابان در دنیا منحصر به فرد است و بیش از ۵ خیابان مانند آن را در دنیا نداریم که باید با بازنگری و هوشمندسازی طرح تفصیلی، قطار برقی سبک یا ال آر تی را در محدوده ولیعصر به جای بی آر تی در وسط خیابان تعریف کنیم. این طرح قابلیت اجرایی شدن در خیابان های انقلاب، جمهوری و اکباتان تا ترمینال غرب را نیز با جمع آوری بی آر تی و تبدیل آن به ال آر تی دارد.

حناچی در پایان یکی دیگر از پروژه های مد نظر خود را پروژه بین المللی مرکز "همایش و رسانه تهران" عنوان کرد و گفت: این پروژه با انتقال نمایشگاه ها به شهر آفتاب فراهم می شود. همچنین توسعه قلمرو عمومی در شهر با احیای مکان رویدادهای تهران باید به صورت جدی پیگیری شود.