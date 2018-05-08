محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در قم گفت: این بیماری در استان قم منجر به معدوم سازی ۷ میلیون و ۶۴۵ هزار قطعه طیور شد که بیشتر آنها مرغ تخم‌گذار بودند.

وی ادامه داد: در راستای این معدوم‌سازی‌ها ۶۱۳ تن کارتن تخم مرغ، ۳۸۵ تن دان مرغ آلوده، ۱۳۰ هزار تن کارتن خالی تخم مرغ و ۹۵۰ هزار تن شانه تخم مرغ هم معدوم سازی شد.

مدیرکل دامپزشکی قم با اشاره به اینکه واحدهای درگیر شده این بیماری در استان قم ۱۸۱ واحد بود، ابراز داشت: در استان قم کمتر از ۱۵۰ واحد مرغداری صنعتی و حدود ۴۰۰ واحد مرغداری سنتی وجود دارد.

حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار معدوم شد

وی ادامه داد: کانون و افزایش درگیری واحدها در دی و بهمن سال گذشته بود که این موضوع باعث شد تا حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار معدوم شود و در حال حاضر هم ۵۴۰ هزار مرغ تخم گذار فعال در واحدهای تولیدی هستند.

رفیعی با اشاره پرداخت خسارت مرغداری‌ها ابراز داشت: ۵۰ میلیارد تومان کل خسارت مرغ‌های بیمه شده توسط صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد و خساراتی هم در زمینه مرغداری‌ها، نهاده و کارتن‌های تخم مرغ هم وجود داشت که این رقم ۶ و نیم میلیارد تومانی هم توسط دولت پرداخت شد.

وی در عین حال تأکید کرد که خسارات واقعی آنفلوآنزا به شکل مستقیم و غیر مستقیم در هر حال نیازمند کار کارشناسی است.

تشکیل ۸۰ مورد پرونده قضایی و حقوقی

مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به برخورد با واحدهای مرغداری متخلف عنوان کرد: در این زمینه هم ۸۰ مورد پرونده قضایی و حقوقی تشکیل شده است.

وی به تشکیل کمیته ۵ نفره برای نظارت بر جوجه ریزی واحدهای مرغداری استان قم هم خبر داد و ابراز کرد: این کمیته شامل نماینده نظام دامپزشکی، نماینده نظام مهندسی کشاورزی، نماینده جهاد کشاورزی و نماینده دامپزشکی است که با برقراری ممیزی‌های تعیین شده استاندارد مراکز مرغداری برای جوجه ریزی مجدد را بررسی می‌کنند.

رفیعی در ادامه عنوان کرد: استان قم قبل از شیوع بیماری آنفلوآنزا در زمینه تولید تخم مرغ در کشور هم سهیم بود که با توجه به مشکل پیش آماده در حال حاضر می‌تواند تنها ۵۰ درصد از نیاز خود استان را تأمین کند.