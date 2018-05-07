سم پاشی میدان دام هرسین/پیشگیری از تب کریمه کنگو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حیات سوماری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و همچنین بیماری لمپی اسکین، عملیات سم پاشی میدان دام هرسین با همت پرسنل زحمت کش دامپزشکی شبکه هرسین انجام شد.

وی ادامه داد: به علاوه در کنار سمپاشی، آموزش های لازم برای پیشگیری از بیماری به چوبداران و دامداران ارائه شد.

سوماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را بیماری مهم مشترک بین انسان و دام دانست که علاوه بر پیامدهای جبران ناپذیر، سلامت جامعه را تهدید می کند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین آموزش را مهمترین رکن در پیشگیری از این بیماری ها عنوان کرد.

سوماری از دامداران خواست مسائل بهداشتی را رعایت کنند، هنگام تماس با دام از لباس، دستکش و ... استفاده کنند و اگر کنه بر روی بدن دام مشاهده کردند از له کردن آن با دست خودداری نمایند.

وی تصریح کرد: دامداران باید همکاری لازم جهت سمپاشی بدن وجایگاه دام را با دامپزشکی داشته باشند.

سوماری از مردم هم خواست گوشت را از مراکز معتبر تهیه کنند و از خریداری گوشت کشتار غیر مجاز حتما پرهیز کنند.