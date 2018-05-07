به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست فصلی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور گفت: متاسفانه علیرغم فعالیت های چهار ساله و توفیقات بسیاری که داشتیم نتوانستیم به برخی اهداف مان برسیم و این تاکیدی است بر ورود جدی تر در این حوزه.

وزیر کشور اضافه کرد: اگر قوانین ما منجر به کاهش معتادان و مبارزه با قاچاقچیان و کاهش ورود مواد مخدر نشود، صرف نوشتن قانون ما را به جایی نخواهد برد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به حدی است که حتی رئیس جمهور نیز در این حوزه ورودی جدی داشته است، گفت: اعتیاد در میان همه حوزه های آسیب های اجتماعی رتبه اول را دارد و بسیاری از ناهنجاری ها از طلاق گرفته تا بزه های مختلف ریشه در اعتیاد دارند.

افزایش ۴ هزار تنی تولید مواد مخدر در افغانستان

وزیر کشور در ادامه با اشاره به وضعیت کشور افغانستان گفت: تولید مواد مخدر در افغانستان در سال های اخیر از ۶ هزار تن به ۱۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از این مواد پس از برداشت به سمت بازارهای جهانی ارائه می شود، از سوی دیگر مرز مشترک ما و افغانستان و وسعت آن باعث شده ایران مسیر قابل توجهی برای عبور این مواد باشد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم، گفت: با این حال بر اساس آمارها بیش از ۸۰۰ تن کشفیات مواد مخدر در این منطقه را داریم.

وزیر کشور با بیان این مطلب که در سال جاری کشفیات ما ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: اگرچه این اقدام قابل تقدیر است اما سوال این است که نمی شود این ۸۰۰ تن را به ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ تن رساند اگر پاسخ مثبت است یعنی ما در حوزه مقابله با قاچاق هم آنگونه که باید موفق نبوده ایم.

بهترین راهکار برای قطع چرخه اعتیاد لب مرز است

وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه خرده فروش ها هم به توفیق های مدنظر نرسیده ایم گفت: بهترین راه برای اینکه چرخه اعتیاد قطع شود بستن این چرخه از لب مرز است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در واقع باید تلاش کنیم جلوی قاچاق مواد مخدر را از همان مرز بگیریم. وسعت مرز با افغانستان این کار را دشوار می کند اما ما نیاز به تمرکز بیشتر داریم.

وی افزود: همه ما می دانیم که پس از ورود مواد مخدر به کشور مقابله با آن سخت تر می شود. ما در مرز با گروه های اندکی طرف هستیم اما این گروه ها با ورود به داخل کشور تبدیل به هزاران گروه می شوند که باید با تک تک آنها مبارزه کنیم.

وزیر کشور به همزادپنداری با خانواده های معتادان اشاره کرد و گفت: مطمئن باشید اگر فرض کنیم معتادان برادر، خواهر یا بستگان نزدیک ما هستند، شیوه عملکرد ما متفاوت از چیزی خواهد بود که با آن رو به رو هستیم.

رحمانی فضلی در ادامه خواهان پرهیز از ملاحظه کاری در سطح دبیران ستادهای مبارزه با مواد مخدر استان ها شد و تاکید کرد: اهمیت مبارزه با مواد مخدر به حدی است که اگر در استانی بخشی یا مرکزی فعال نبود باید آن را گزارش دهیم تا بتوانیم با تمام قدرت در این خصوص فعالیت کنیم.

همه دستگاه های متولی می توانند تا سه برابر وضع موجود بهره وری خود را افزایش دهند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بدون تعارف باید بگویم همه دستگاه های متولی در حوزه مبارزه با مواد مخدر می توانند حداقل تا سه برابر بهره وری خود را در شرایط موجود افزایش دهند.

وی با تاکید بر روش و ایده های نو گفت: ما باید به شیوه های نو بیندیشیم. ما باید شیوه های جدید را مورد استفاده قرار دهیم تا نتیجه بهتری به دست آید.

وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون قوه قضاییه گفت: بر اساس این ماده قانونی می توان معتادان را در اردوگاه هایی خاص با شرایط خاص مستقر کرد در نتیجه ما می توانیم جمعی از معتادان را در استانی جمع آوری کنیم و با فراهم کردن شرایط کار و زندگی زمینه ساز بهبودی آنها شویم.

رحمانی فضلی با اشاره به همین موضوع تاکید کرد: ما در همین رابطه طرحی را آماده کرده ایم تا شرایطی فراهم شود تا دو تا سه هزار معتاد را در استانی جمع کرده و تا طی شدن روند بهبودی شرایط کار و زندگی آنها را فراهم کنیم اکنون باید با برگزاری جلساتی با قوه قضاییه به صورت شفاف تر و عملیاتی تر در این حوزه ورود کنیم.