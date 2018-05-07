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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

برنامه بازیکنان پرسپولیس بعد از دیدار برابر ابوظبی

برنامه بازیکنان پرسپولیس بعد از دیدار برابر ابوظبی

بازیکنان پرسپولیس پس از دیدار با الجزیره در ابوظبی خواهند ماند سپس اجازه ترک اردو را پیدا می‎کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ امشب دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الجزیره امارات برگزار می کند.

کاروان پرسپولیس پس از برگزاری این دیدار در ابوظبی خواهد ماند و هیچ بازیکنی حق خروج از اردو را ندارد.

بازیکنان پس از صرف صبحانه اجازه دارند به برنامه های اختصاصی خود بپردازند. آنها می توانند پیش از بازگشت به تهران، در دبی به استراحت و تفریح بپردازند.

کاروان پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ از دبی به تهران بازمی گردد تا تمرینات خود را برای دیدار برگشت برابر الجزیره دنبال کند.

کد مطلب 4290127
مهدی مرتضویان

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