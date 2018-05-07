برنامه بازیکنان پرسپولیس بعد از دیدار برابر ابوظبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ امشب دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الجزیره امارات برگزار می کند.

کاروان پرسپولیس پس از برگزاری این دیدار در ابوظبی خواهد ماند و هیچ بازیکنی حق خروج از اردو را ندارد.

بازیکنان پس از صرف صبحانه اجازه دارند به برنامه های اختصاصی خود بپردازند. آنها می توانند پیش از بازگشت به تهران، در دبی به استراحت و تفریح بپردازند.

کاروان پرسپولیس ساعت ۲۰:۳۰ از دبی به تهران بازمی گردد تا تمرینات خود را برای دیدار برگشت برابر الجزیره دنبال کند.