به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان اظهار کرد: برخی از مشکلات کارگری نیاز به تحول بنیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه علی‌رغم کاهش تورم ١٩ درصد به حقوق کارگران اضافه‌شده است، افزود: ‌طی سال گذشته باید ١٩ هزار و ٤٠٠ شغل ایجاد می‌شد که در سامانه رصد ٢١ هزار و ١٦٠ شغل ثبت شد.

مدیرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با بیان اینکه در سال ١٣٩٧ تعهد اشتغال ما به ٣٠ هزار نفر افزایش یافت، گفت: استان در این زمینه با ٥٠ درصد رشد مواجه بوده و امسال شهرستان گرگان باید بیش از ٦ هزار شغل ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه در سال ٢٠ هزار نفر به جمعیت بیکاری افزوده می‌شود، افزود: در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری ١٢.٧ بود که در زمستان به ١١.٧ درصد کاهش پیدا کرد.

مازندرانی اظهار کرد: اکنون نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان گلستان ١٨ درصد است، طبق آمارها اعلام‌شده ٤٠ درصد افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشور فارغ شغل هستند.

وی با بیان اینکه استان ‌محدودیتی در جذب منابع ندارد، تصریح کرد: در این راستا مبلغ ٨١ میلیارد تومان اعتبار به استان تزریق‌شده و بیش از ١٣٠ میلیارد تومان به بانک‌ها اعلام‌شده که تاکنون برای شهرستان گرگان مبلغ ١٨ میلیارد و ١٠٠ میلیون تومان معرفی‌شده است.

مدیرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: با توجه به اینکه بیشتر تسهیلات برای‌ دامداری بود اکنون باید شاخه‌های آیتی، صنایع‌دستی و بوم‌گردی را هم موردتوجه قرار دهیم.

وی از وجود ٨٠ هزار نفر بیکار در استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: اکثر این افراد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

مازندرانی اظهار کرد: کارفرماها توجه داشته باشند ‌بنگاه‌های اقتصادی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جدید را مشغول به کار کنند تا دو سال از دادن حق بیمه معاف خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه استان گلستان دارای ۵۰ هزار نفر بیمه‌شده روستایی است، گفت: کسانی که فعالیت کشاورزی انجام می‌دهند با پرداخت مبلغ ٢٤٠ تا ٤٧٠ هزار تومان می‌توانند تحت پوشش بیمه روستایی و بازنشستگی قرار گیرند.