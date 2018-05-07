دشمن به دنبال خالی کردن جامعه از مطهری ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با رؤسا و مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: جایگاه علم برای انسان از زاویه تکوینی و فکری یکی از انگیزه های اصلی نهاد انسانی است.

وی با بیان اینکه انسان ذاتا نسبت به هرچه که نمی داند شرمنده می شود و به آنچه می داند، سرفراز است، بیان کرد: از نظر کارآمدی نیزخلقت انسان به گونه ای است که هر کاری را مبتنی بر علم می تواند انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: هر چند امروز علم را درگیر اصطلاحات بحثی و لفظی کرده ایم علم بشر مخلوط به جهل است.

دشمن همه گزینه ها را در دشمنی روی میز دارد

عبادی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی هستیم که دشمنان همه گزینه ها را در دشمنی ما روی میز دارند، عنوان داشت: اینجاست که دانشگاه ها و حوزه های علمیه یک قرارگاه بوده و فرماندهی، افسران و امرا این قرارگاه شما اساتید و معلمان هستید.

وی اضافه کرد: اگر علامه مطهری ترور می شود از زاویه ای وی انسان محقق، عالم و فیلسوف شایسته است اما طرحی دشمن این بود که مطهری، مطهری ها و همه فهمیده ها در هر جایگاهی باید معدوم شوند چون با وجود آن ها اندیشه های بیگانه جایگاهی ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان داشت: این در حالی است که دشمن حرفی برای گفتن ندارد و برای اینکه بتواند جامعه و مردم را با مکر و حیله تصرف کند باید نیروهای فهمیده را بردارد.

عبادی با اشاره به اینکه جنگ هشت ساله و به دنبال آن جنگ چهل ساله نیز برای همین است، عنوان داشت: زاویه نظامی یک زاویه است اما زاویه فرهنگی تیری است که ده ها نفر را نشان می گیرد.

وی تأکید کرد: زاویه فرهنگی مهم تر از همه در جبهه امروز است اینکه دشمن جامعه را از اندیشه های واقع گرا تخلیه کرده و بعد با مکر، حیله، وعده و نقشه آن را تسخیر کند و این موضوع را باید شما در دانشگاه ها و حوزه ها همواره باید مد نظر داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به اعیاد ۱۵ شعبان و مسئله انتظار اشاره کرد و گفت: انتظار آماده سازی است برای اینکه وضع موجود قانع کننده برای انسان نیست و باید به سمتی رفت که در خور انسان باشد.

عبادی ادامه داد: تا وقتی که جهل، جهال و هوای نفس دور از عقل و دین حاکم باشد هرگز این کاروان به مقصد نخواهد رسید.

دانشگاه و حوزه چشم بصیر جامعه است

وی با تأکید بر اینکه انتظار به این معنی نشستن نیست بلکه کار کردن است، بیان داشت: از همین رو در روایات از انتظار به عمل تعبیر شده و بنابراین تمام آگاهی ها، اقدامات و سنجش های لازم در چنین هدفی باید انجام شود تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح دشمن این است که جامعه را از مطهری ها و همه فهمیده ها خالی کند و بعد بر مردم تسلط پیدا کند، عنوان داشت: بنابراین شما اساتید و معلمان امرا و افسران جنگ نرم هستید و دانشجویان سربازان جنگ نرم شما هستند که باید آن ها را بپرورانید.

عبادی اضافه کرد: این شما هستید که باید نسل آینده را به خوبی بپروانید و کوتاهی در این قضیه زیان بزرگی دارد.

وی بیان کرد: چشم امید ما به دانشگاه ها و حوزه ها است که چشم بصیر جامعه هستند اگر این چشم کور شود جامعه در چاه افتاده و نابود می شود.

اساتید در حوزه اردوهای جهادی ورود پیدا کنند

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار کرد: در حال حاضر شرایط جدیدی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان در حوزه های مختلف شاهد هستیم.

حجت الاسلام محمدعلی تابعی بیان کرد: همانگونه که انقلاب اسلامی به دنبال پیدا کردن اهداف اسلامی است دانشگاه آزاد اسلامی نیز در جهت اسلامی کردن علوم اسلامی و گام برداشتن در جهت ارزش های اسلامی فعالیت می کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جنبش نرم افزاری و تولید علم و دانش در دانشگاه ها، عنوان داشت: در رویکرد جدید جلسات مشورتی برگزار شد تا با رویکرد جهادی حرکت علمی در همه حوزه ها آغاز شود.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی با اشاره به حضور ارزشمند دانشجویان در اردوهای جهادی، بیان داشت: این حرکت باید در حوزه اساتید نیز راه اندازی و حرکت های علمی و گروهی از سوی اساتید در حوزه اردوهای جهادی ایجاد شود.