آیت‌الله محمدرضا ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در وجود آیت‌الله مرحوم حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی (یزدی) وجود داشت، احترام به سادات بوده و ایشان همواره احترام ویژه‌ای برای سادات قائل بودند.

وی با تاکید بر اینکه این ویژگی مرحوم حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی به صورت کامل در اعمال و رفتار وی قابل مشاهده بود، تصریح کرد: علاقه شدید ایشان به سادات سبب توجه ویژه به آنها و خدمت به سادات را به دنبال داشته است.

ناصری تاکید کرد: علاقه و ارادت حاج شیخ به سادات به حدی بوده که هیچ وقت حتی جلوتر از یک طلبه سادات هم حرکت نمی‌کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: اگر شیخ در مجلسی بود و طلبه سیدی نیز در آن مجلس حضور داشت، ایشان بیرون نمی رفتند تا آنکه آن طلبه بیرون برود و ایشان پشت سرش حرکت کند، یا اینکه اگر می دید که به حاج شیخ احترام می کنند، میگفتند پس شما صبر کنید یک جای دیگری بایستید، من بروم بعد شما بیایید.

وی افزود: ارادت حاج شیخ به سادات، ارادت قلبی بود و در هیچ مقام و جایگاهی از این ارادت کاسته نشد.

به گزارش مهر، کنگره بزرگداشت آیت الله حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی مشهور به حاج شیخ غلامرضا یزدی، ۲۰ اردیبهشت ماه جاری در امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار می شود.