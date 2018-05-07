مانور ایمنی و زلزله در مهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر ظهر امروز مانور ایمنی و زلزله با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و اعضای شورای اداری و همچنین با همکاری جمعیت هلال احمر، اورژانس و شهرداری در مهرستان برگزار شد.



رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهرستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: فراگیری آموزش‌های لازم به منظور کاهش اثرات ناشی از سوانح طبیعی بسیار حائز اهمیت است.



وی افزود : در مانور ایمنی در برابر زلزله، توان نیروهای امدادی به نمایش گذاشته می شود تا بدین ترتیب آمادگی‌ها در برابر حوادث احتمالی حفظ شود.



محمد علی حسینی بیان داشت: همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر بیش از ۸ عنوان برنامه در محدوده شهرستان مهرستان اجرا می شود.



وی ادامه داد: همایش کوه پیمایی، اجرای طرح نیابت، اهدا خون، غبار روبی مزار شهدا و بازدید اعضای کانون های دانش آموزی از شعبه ها و پایگاه های جاده ای از جمله برنامه های پیش بینی شده است.