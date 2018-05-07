افزایش ۳۰ درصدی زائران امامزادگان شهرستان جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سیدتقی عمادی‌وحدی؛ با بیان اینکه شهرستان جلفا از جمله شهرستان های مطرح در مباحث گردشگری، فرهنگی و مرزی است، اظهار داشت: ما مصمم به انجام ۱۰۰ درصدی مباحث و فعالیت های فرهنگی هستیم و می خواهیم تا در کنار معرفی حوزه گردشگری این شهرستان، جلفا را به قطب فرهنگی استان تبدیل کنیم.

وی با تکیه بر فعالیت های فرهنگی این منطقه و اجرای طرح آرامش بهاری در منطقه ادامه داد: در این حوزه، مباحث فرهنگی را در امامزاده ها انجام دهیم و با بازسازی و احیای امامزاده های این شهرستان، در بحث اسکان زائران، زائر سراهای لازم را ایجاد کنیم.

تولیت امام‌زاده سیداحمد شاهمار، دومین افتتاح مرتبط با امامزاده ها را افتتاح امامزاده بابا یعقوب خواند و گفت: در سال جاری افزایش ۳۰ درصدی زائران و گردشگران را داشته ایم و ۸۰ درصد زائران نیز در امامزاده سید محمد نوجه مهر این شهرستان اسکان داده شده اند.

وی با بیان اینکه برای بازسازی امام‎زاده سیداحمد(ع) شاهمار ۲۵۰ میلیون تومان منطقه آزاد ارس کمک کرده است، ادامه داد: در راستای تبریز ۲۰۱۸، مباحث فرهنگی امامزاده ها را شروع کرده ایم و در راستای شناخت امامزادگان شهرستان جلفا دو جلد کتاب به چاپ رسانده ایم و سعی کرده ایم تا احیای بقعه های مان مبتنی بر حفظ آثار انجام شود و به خاطر این مسئله، بعضی از امامزاده های ما که پیش از احیا، بر روی تپه بودند، در طبقه دوم قرار گرفته اند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان جلفا با اظهار بر اینکه مباحث در این شهرستان، محوریت با امامزادگان است، ۶۵ بقعه، ۶۵ موقوفه داریم و ۶۰ درصد موقوفات این شهرستان، سند دار هستند و امیدواریم در سال ۹۸، ردیف بودجه ای برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شود.