دومین نشست تربیتی «زندگی قرآنی» برای ایرانیان مقیم هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تربیتی دینی از سلسله نشستهای «زندگی قرآنی» برای ایرانیان مقیم دهلینو با سخنرانی حجتالاسلام محمدرضا صالح، رییس جامعه المصطفی العالمیه در هند برگزار شد.
این نشست با شرکت ایرانیان مقیم دهلینو (پایتخت هند) و نیز حجتالاسلام مهدویپور، نماینده ولی فقیه در هندوستان، رضوانیان، کاردار ایران در دهلینو و دیگر مسئولین و کارکنان نهادهای ایرانی و دانشجویان ایرانی در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد.
مراسم با قرائت دعای کمیل آغاز شد و به مناسب اعیاد شعبانیه و ایام ولادت قائم آل محمد (عج) با شعرخوانی احسانالله شکرالهی، رییس مرکز تحقیقات زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران ادامه یافت.
در بخش پایانی نیز حجتالاسلام محمدرضا صالح، رییس جامعه المصطفی العالمیه در هند، درباره نکات تربیتی و آموزههای آیه 135 سوره نساء، سخنرانی کرد و طی آن گفت: خداوند میفرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ» یعنی برای خدا شهادت و گواهی بدهید اگر چه بر علیه خود و خویشاوندان باشد. و ادامه میدهد: «أَوِ الْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبِینَ» اگر چه بر علیه پدر و مادر باشد و باز ادامه میدهد: «إِنْ یکُنْ غَنِیا أَوْ فَقِیرًا» اگر چه این گواهی که میخواهید بدهید یکی از طرفین دعوا غنی باشد یا فقیر باشد و سپس تأکید میکند: «فَاللَّهُ أَوْلَی بِهِمَا» خداوند بر آنها سزاوارتر است.
وی افزود: خداوند در ادامه آیه موضوع را بازتر مطرح میکند و میفرماید: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَی أَنْ تَعْدِلُوا» از هوای نفس خود پیروی نکنید و در هر حال عدالت را بر پا کنید. حق تعالی در ادامه آیه هشدار میدهد: «وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً» اگر شما زبان بچرخانید و بخواهید خوداری کنید، یا فرار کنید یا شهادت حق ندهید، یا اینکه اعراض کنید از حقیقت؛ خدا به آنچه که شما دارید انجام میدهید خبیر است.
حجتالاسلام صالح در ادامه بیان کرد: محوریت موضوع این آیه عدالت است. در تعریف عدالت هم میتوان اینچنین گفت که؛ عدالت یعنی اینکه ما در زندگی هر چه را در جای خودش قرار بدهیم. رفتار، کلام، تشویق، تنبیه و خلاصه هر چیزی و هر کاری که انجام می دهیم باید در جای خودش قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: عدالت در همه مراحل چه اجتماع چه اقتصاد، چه در زندگی همیشه و در همه جا رعایت شود و اینکه خداوند میفرماید در اقامه «قسط» و «عدالت» از «قوامین» باشیم نیز ناظر بر همین تأکید است و بر این اساس به پا داشتن عدالت بر ما واجب است؛ چرا که امر خدا به حساب میآید و در اساس شرط ایمان هم عدالت است که باید همه ما داشته باشیم. پس باید همیشه شهادت مان فقط برای خدا و نه برای نفس و هوای خودمان باشد.
نظر شما