۳.۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال سال گذشته در خوزستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نور محمد پور ظهر امروز در نشست شورای اشتغال استان خوزستان اظهار کرد: در سال ۹۶ کل اعتبارات اختصاصی خوزستان برای اشتغال خانگی، ۳۲ میلیارد و ابلاغی استان نیز ۲۲ میلیارد تومان بوده است؛ بیش از سه هزار و ۳۰۰ متقاضی با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به بانک های عامل معرفی شدند که حدود ۳.۷ میلیارد تومان تاکنون برای حدود ۴۶۰ طرح پرداخت شد.

وی افزود: در حوزه تسهیلات، یک هزار و ۲۹۴ طرح با هشت میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۶۳ میلیون ریال و اشتغالزایی، هشت هزار و ۶۶۸ نفر بود. در حوزه اشتغالزایی روستایی ۸۵۸ طرح با سه میلیون و ۵۴۰ هزار و ۴۷۰ میلیون ریال و چهار هزار و ۶۸ اشتغالزایی داشتیم. در حوزه اشتغال فراگیر نیز ۴۳۶ طرح با چهار هزار و ۹۰۳ میلیون و ۲۹۳ میلیون ریال بود.

محمد پور بیان کرد: برق منطقه ای، دو طرح با ۶۳ هزار میلیون ریال اعتبار و ۳۵ نفر اشتغالزایی و همچنین جهاد کشاورزی نیز جمعا در حوزه اشتغال روستایی یا فراگیر ۷۷۵ طرح با چهار هزار و ۳۳۸ میلیون و ۲۸۸ میلیون ریال و اشتغالزایی چهار هزار و ۹۶ نفر داشت. میراث فرهنگی و گردشری در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی جمعا ۷۱ طرح با اعتبار یک هزار و ۳۷۳ میلیون و ۹۰۷ میلیون ریال و اشتغالزایی یک هزار و ۴۴۰ نفر داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: صنعت، معدن و تجارت نیز جمعا در هر دو بخش فراگیر و روستایی ۴۴۳ طرح با اعتبار دو هزار و ۵۷۶ میلیون و ۹۴۸ میلیون ریال و اشتغالزایی سه هزار و ۲۳ نفر داشت. ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دو طرح فراگیر با اعتبار ۳۱ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال و اشتغالزایی ۴۴ نفر و همچنین بهداشت و درمان یک طرح اشتغال فراگیر با اعتبار ۶۰ هزار میلیون ریال و اشتغالزایی ۳۰ نفر داشت.

محمد پور گفت: کل مصوبات کمیته ها در سامانه کارا، یک هزار و ۲۹۴ مورد، طرح های اعمال نظر شده یک هزار و ۱۹۳، طرح های ارسالی به بانک ۶۶۲، طرح های عودتی از بانک ۱۹۲، طرح های موجود در کارگروه ملی سه مورد، طرح های موجود در کارتابل بانک ۴۷۱، طرح های موجود در کارتابل کارگروه استان ۲۵۲، طرح های بازگشتی به کارتابل کارگروه شهرستان ۱۲۱، طرح های بازگشتی به کارتابل دستگاه اجرایی ۱۲۷ و طرح های بازگشتی به متقاضیان برای ویرایش ۲۹۱ مورد بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه گزارش عملکرد کارگروه اشتغال و کمیته فنی در خصوص بررسی و تأیید طرح های اشتغال فراگیر و توسعه اشتغال پایدار روستایی، ارائه گزارش دستگاه های اجرایی متولی برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی استان، ارائه گزارش اقدامات مدیران عامل بانک های استان پیرامون بررسی طرح ها و میزان جذب تسهیلات و استماع گزارش اقدامات فرمانداران شهرستان ها از جمله دستورکارهای این جلسه بودند.