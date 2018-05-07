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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان؛

توصیه برانکو به بازیکنان پیش از دیدار با الجزیره

توصیه برانکو به بازیکنان پیش از دیدار با الجزیره

سرمربی پرسپولیس هنگام صرف ناهار طی صحبت هایی کوتاه با بازیکنانش، از آنها خواست تا پیش از شروع بازی تمرکز ذهنی لازم را داشته و در اتاق هایشان استراحت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان پرسپولیس که تا ساعاتی دیگر باید در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الجزیره بروند، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی بر سر میز ناهار حاضر شدند.

در این وعده غذایی که کادرفنی سرخپوشان نیز حضور داشتند، سرمربی کروات پرسپولیس صحبت هایی را خطاب به بازیکنانش مطرح کرد. برانکو ایوانکوویچ پس از ناهار کنار شاگردان خود رفت و از آنها خواست تا در دیدار امروز فقط بازی خودشان را انجام دهند و بدانند که برای بردن به میدان می روند.

صحبت های روحیه بخش برانکو برای بازیکنانش حدود ۱۰ دقیقه بطول انجامید و در پایان از آنها خواست تا پیش از شروع بازی، تمرکز ذهنی لازم را داشته باشند و در اتاق هایشان استراحت کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ امشب دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را در وررشگاه اختصاصی الجزیره در ابوظبی مقابل این تیم برگزار می کند.

کد مطلب 4290162
مهدی مرتضویان

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