مطالبات اهالی فرهنگ و هنر از شهرداری/ روح فرهنگی شیراز احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، نارنجستان قوام شیراز در حالی یکشنبه شب میزبان هنرمندان، نویسندگان و اهالی فرهنگ شیراز شد که به دعوت حیدر اسکندرپور ابتدا آنان به طرح مسایل و مشکلات شهری و فرهنگی و هنری پرداختند سپس شهردار شیراز خواستار ایجاد فضایی برای تبادل نظر میان مدیریت شهر و اهالی فرهنگ و هنر شد.

در ابتدای این نشست سیروس رومی، پژوهشگر و تاریخ نگار مطبوعات فارس مهمترین خواسته فرهنگوران شیراز را در عین پرداختن به آنچه داشته های این شهر است، آرامستان و قطعه هنرمندان عنوان کرد و گفت: با وجود ۵۰ هزار متر مربع فضای مناسب در محله منصورآباد هنوز موفق نشدیم رضایت شهرداری را برای ایجاد این آرامستان جلب کنیم.

نویسنده کتاب تاریخ مطبوعات فارس با بیان اینکه شیراز هنر را با فلسفه آمیخته اعلام کرد: بیش از ۱۰۰۰ عارف در این شهر خفته اند که می تواند الگویی برای متولیان شهر بدین منظور باشد.

رومی در عین حال فرهنگ عمومی جامعه شیراز را نیازمند نگاهی دگرگونه دانست و افزود: نامگذاری خیابان ها و گذرگاه ها در حالی انجام می گیرد که سلیقه ها بر آن حاکم هستند، از این رو می طلبد که در نامگذاری ها تجدید نظر شود، زیرا روزگاری ۱۸ خیابان شیراز به نام شعرا مزین بود.

این فعال فرهنگی و روزنامه نگار پیشکسوت با توجه به مجموعه فرهنگسراها و خانه های فرهنگ زیر نظر شهرداری شیراز آنان را ناکارآمد ارزیابی کرد و گفت: این فضاهای فرهنگی و هنری هم نیازمند بازنگری در مدیریت مکان و منظر شهری هستند.

محمدرضا خالصی دیگر سخنران این آیین که با حضور برخی از مسئولان فرهنگی در حیاط نارنجستان قوام برگزار شد با بیان اینکه فرهیختگان و هنرمندان در این شهر غریب اند، ادامه داد: در خصوص شهر خلاق ادبی همه هنرمندان متفق القول هستند که در این باره جدیتی دیده نشده و باید کاری انجام گیرد.

وی یادآور شد: شیراز که از ابتدای شکل گیری دارای مکاتب هنری بوده است، نشانی از حرکت خلاقانه گذشته ندارد.

خالصی در عین حال تاکید کرد: در شیراز اولین، بزرگترین و پررونق ترین کار، فرهنگی است بدین خاطر باید در مسیر شهر خلاق ادبی گام های استوارتری برداشت.

همچنین احد ده بزرگی، شاعر آیینی و دبیر شب شعر عاشورا در این نشست طولانی با بیان تاریخچه از ایجاد نارنجستان قوام، آنرا حاصل خلاقیت معماران این شهر دانست و گفت: اگر نبودند معمارانی که این بنای تاریخی و زیبا را ساختند امروز کسی نامی از قوام نمی برد در حالیکه این میراث فرهنگی حاصل تلاش آن معماران است.

وی در ادامه گفت: امروز اگر شاعران و ادیبان گردهم آمده اند تا با شهردار نگرانی ها و دغدغه های خویش را در میان بگذارند به خاطر حفظ و دوام تاریخ این شهر است.

ده‌ بزرگی در پایان این سخنان از شهردار شیراز درخواست کرد با تاسیس یک زورخانه در محله‌ دروازه اصفهان که تقاضای آن را ارائه کرده‌ است موافقت کند.

در ادامه پس از اجرای موسیقی زنده و تارنوازی و آوار توسط حسن صفری، موسیقی دان و پیشکسوت ترانه سازی به شیوه شیرازی، ابوتراب خسروی، نویسنده‌ معاصر شیرازی نیز در سخنانی کوتاه، مهمترین خواسته‌ خویش را تاسیس مرکزی برای گردهمایی شاعران، نویسندگان، ادیبان، فیلسوفان و سایر اندیشمندان کشور در شهر شیراز عنوان کرد و گفت: این مرکز می تواند به جایی برای تلاقی افکار و اندیشه‌ها بدل شود.

سهند استادآقا یکی از هنرمندان هنرهای تجسمی دیگر سخنران این نشست به طرح انتقاداتی در حوزه‌های مختلف فضا، منظر و زیباسازی شهری در شیراز پرداخت.

وی مظلومیت هنرمندان تجسمی را بیش از سایر رشته ها دانست و از برخی پوسترهای طراحی شده برای برنامه‌های روز و هفته‌ شیراز و بنر تهیه شده برای معرفی این نشست انتقاد کرد.

استادآقا در عین حال تصریح کرد: می‌توان با بهره ‌گرفتن از هنرمندان حال حاضر شیراز، بهترین شکل‌های هنر تجسمی را در پوسترها و بنرهای مورد استفاده تجلی داد حال آنکه از وجود آنان استفاده مطلوب نمی‌شود؛ سازمان زیباسازی شیراز را باید سازمان زشت‌سازی نامید.

این فعال نشر و چاپ در شیراز گفت: شهرداری‌ها و شوراها باید نهادهایی غیرسیاسی باشند تا فعالیت‌های آنها مداوم و تاثیرگذار باشد، اما امروز شهرداری‌ها نه در شیراز که در سراسر کشور سیاسی است.

وی با بیان اینکه شهردار باید غیرسیاسی باشد، افزود: در این صورت اندیشه و فعالیت‌هایش تداوم پیدا می‌کند؛ اگرنه تنها برای منافع سیاسی خود و گروه خود کاری تبلیغاتی انجام می‌دهد.

این در حالی بود که در این نشست امیر سبوکی به نمایندگی از جامعه عکاسان و علی زارع قنات نویی از سوی فیلمسازان شیرازی به بیان مشکلات و ایده های خود پرداختند.

در پایان این نشست حیدر اسکندرپور عنوان کرد: ما می‌خواهیم داستان شیراز را دوباره روایت کنیم، شهرداری و شورا داستان این شهر را دوباره روایت خواهد کرد.

وی با تصریح اینکه شیراز امروز حاصل کار فرهنگوران، نویسندگان و هنرمندان این دیار است، گفت: شیراز دیروز به گفته‌ مهندس بهشتی، شعر شهر است؛ هنرمندان و نویسندگان و خالقان اندیشه، در گذشته شعر شهر سرودند، به همین دلیل شیراز جذاب بود و شهر روح داشت.

شهردار شیراز گفت: ما با شهرهایمان چه کرده‌ایم، حس خوب زندگی مدت‌هاست با نوع شهرسازی و معماری ما از شهرها گرفته شده است؛ ما نیاز داریم دوباره و با کمک هنرمندان و فرهنگوران شیراز، شعر شهر بسرائیم.

نشست فرهنگوران و اهالی هنر با شهردار در حالی برگزار شد که این شهر در هفته گرامیداشت شیراز قرار دارد؛ بر این اساس، پوستر فراخوان جشنواره‌های آواها و نواها و جشنواره بهار نمایش شیراز، طی مراسمی رونمایی شد.

نخستین جشنواره‌ آواها و نواها و نخستین جشنواره‌ بهار نمایش شیراز قرار است اردیبهشت سال ۹۸ و به مناسب روز و هفته‌ی شیراز برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر فراخوان این جشنواره ها در حاشیه‌ نشست شهردار و جمعی از فرهنگوران و هنرمندان شیراز رونمایی شد.