تصادف در پلدختر یک کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

سرهنگ صفر عبدالوند در گفتوگو با خبرنگار مهر از کشته و مجروح شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده در واژگونی پیکان سواری در جاده روستایی شهرستان پلدختر خبر داد.
وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پیکان در جاده روستایی «واشیان» پلدختر مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: شدت واژگونی این خودرو سواری به حدی بود که یک نفر از سرنشینان پیکان به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در این حادثه راننده و سایر سرنشینان خودرو مجروح شدند.
سرهنگ عبدالوند افزود: مجروحان حادثه به کمک اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی پلدختر انتقال یافتند.
وی خاطرنشان کرد: ناتوانی راننده سواری پیکان در کنترل وسیله نقلیه علت این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیسراه اعلام شد.
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