  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

فرمانده انتظامی پلدختر:

تصادف در پلدختر یک کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

تصادف در پلدختر یک کشته و ۴ مجروح برجا گذاشت

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از وقوع تصادف در این شهرستان خبر داد که در پی آن یک نفر کشته و چهار نفر نیز مجروح شدند.

سرهنگ صفر عبدالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشته و مجروح شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده در واژگونی پیکان سواری در جاده روستایی شهرستان پلدختر خبر داد.

وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر واژگونی  یک دستگاه خودرو سواری پیکان در جاده روستایی «واشیان» پلدختر مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: شدت واژگونی این خودرو سواری به حدی بود که یک نفر از سرنشینان پیکان به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در این حادثه راننده و سایر سرنشینان خودرو مجروح شدند.

سرهنگ عبدالوند افزود: مجروحان حادثه به کمک اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی پلدختر انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: ناتوانی راننده سواری پیکان در کنترل وسیله نقلیه علت این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس‌راه اعلام شد.

کد مطلب 4290173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها