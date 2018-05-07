به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری نخستین همایش ملی علوم، فناوری‌ها و سامانه‌های شبیه‌سازها در دانشگاه فردوسی مشهد از تمبر اختصاصی این همایش و همچنین نرم افزار شبکه‌های توزیع توان داده و ابرسامانه‌ها با حضور سردار سرتیپ «قاسم تقی‌زاده» جانشین وزیر دفاع و امیر دریادار «امیر رستگاری» رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع رونمایی شد.

امیر رستگاری در حاشیه رونمایی از این سامانه اظهار داشت: این سامانه اولین نرم‌افزار شبیه‌ساز بومی شبکه توزیع توان و داده‌هاست که کار بزرگی در حوزه ابرسامانه‌ها محسوب می‌شود و توسط متخصصان سازمان صنایع دریایی طراحی و تولید شده و با دقت میلیمتری بهترین و دقیق‌ترین مسیر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

این نرم افزار الزامات استاندارهای مکانیکی و الکترومغناطیسی را رعایت می‌کند و حُسن این نرم افزار در این است که به گونه‌ای طراحی شده که قابل تعمیم به تمامی ابرسامانه‌ها و قابل استفاده در حوزه‌های مختلف هوایی، هوافضایی، خودرویی و دریایی است.

با استفاده از این نرم افزار به راحتی می‌توان یک شبکه توزیع توان و داده را به شکل سه بُعدی پیاده کرد.