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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

دبیر کانون سراسری انبوه سازان؛

دولت مشوق‌های ساخت‌وساز در بافت فرسوده را اجرا نکرد

دولت مشوق‌های ساخت‌وساز در بافت فرسوده را اجرا نکرد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: دولت در ۵ سال گذشته بسته‌های تشویقی برای ساخت و ساز را ابلاغ کرد، اما تا کنون خبری از اجرای آن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، فرشید پورحاجت با اشاره به روند کند ساخت و ساز در بافت فرسوده گفت: بخش خصوصی همیشه در سیاست های دولت حضور داشته و در بخش ساختمان هم اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه روند ساخت و ساز در بافت فرسوده کند است افزود: دولت و مجلس هنوز ابزارهای لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بافت فرسوده فراهم نکرده اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: ما در کنار سیاست های دولت هستیم و به دنبال تشکیل نهاد توسعه گر در کشور هستیم تا مشکلات را در بافت فرسوده کاهش دهیم.

وی بیان کرد: باید بسته های تشویقی از جمله ارایه تسهیلات در زمینه ساخت و ساز در بافت فرسوده تشکیل شود.

پورحاجت بیان کرد: دولت باید عزم جدی را در خصوص بهبود شرایط کسب و کار در نظر بگیرد و سیاست های مالیاتی می تواند نقش موثری در تقویت این بخش باشد.

وی افزود: اگر شرایط مهیا باشد تولیدکننده مسکن قطعا در بخش های مورد نیاز جامعه اقدام به ساخت و ساز می کند.

به گفته این انبوه ساز، بازار مسکن نسبت به ۵ سال گذشته تا حدودی رشد داشته و افزایش قیمت نامتعارف نخواهیم داشت.

کد مطلب 4290183

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