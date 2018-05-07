ابهام در ماجرای صدای انفجار درقائمشهر/ جزئیات مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، چند ساعت از شنیدن صدای انفجار مهیب و از محله ای در قائمشهر می گذرد و هنوز ابعاد حادثه مبهم مانده است و درحالی ساکنان محله ای به نام سمنا در قائمشهر نیمه شب گذشته شاهد شنیدن صدای مهیب بوده اند اما با گذشت ساعت ها هنوز علل این واقعه مشخص نشده است.

برخی شهروندان می گویند این صدای مهیب ناشی از انفجار بوده و برخی دیگر عقیده بر سقوط شهاب سنگ دارند و عده ای نیز می گویند این صدای مهیب به عوامل دیگر و آزمایش خاک ارتباط دارد.

به هر روز با گذشت چند ساعت و پیگیری مکرر خبرنگار مهر از مسئولان بخش های مختلف هنوز علل بروز این حادثه مبهم مانده است.

علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چنین مسئله ای در حوزه مدیریتی این اداره کل نیست از پاسخ دادن به مسئله خودداری کرد و در عین حال اظهار کرد: اگر احیانا مسئله امنیتی باشد باید دستگاههای متولی نظر دهند.

وی درعین حال شایعه سقوط شهاب سنگ را رد کرد.

تلاش برای کسب نظر مسئولان شهرستان قائمشهر از جمله مهدی محمدی فرماندار این شهرستان نیز بی نتیجه ماند و وی با بیان اینکه در شهرستان حضور نداشته و از موضوع اطلاعی ندارم پاسخ مناسبی به سئوال و پیگیری خبرنگار مهر نداد.

در عین حال رضا عنایتی مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مازندران با عنوان اینکه عده ای معتقدند صدای مهیب ناشی از انفجار بوده است گفت: این مسئله در دست بررسی است اما انفجار دستی و انسانی رد می شود و موضوع شهاب سنگ نیز در دست بررسی است.