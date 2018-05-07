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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

استاندار مازندران:

سند جامع فرهنگ ایثار و شهادت در مازندران تهیه شود

سند جامع فرهنگ ایثار و شهادت در مازندران تهیه شود

ساری - استاندار مازندران توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ضروری دانست و خواستار تدوین مدل اعتباری و سند جامع فرهنگ ایثار و شهادت در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خواستار ارائه برنامه کیفی و تدوین سند جامع ایثار و شهادت در جامعه شد و تاکید کرد باید برای نشر این فرهنگ در جامعه تلاش کرد.

وی با اظهار اینکه باید هدف گذاری و مدل اعتباری و مشخص برای تدوین سند جامع فرهنگ ایثار و شهادت در استان صورت گیرد یادآور شد: راهیان نور از جمله مواردی است که تاثیرگذاری آن بر روی مخاطبان و ضعف ها و قوت های آن باید ارزیابی و بررسی شود.

استاندار مازندران، برپایی یادواره های شهدا را از جمله راههای برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثارگری در جامعه دانست و تاکید کرد: یادواره های شهدا محل تصفیه حساب های شخصی و سیاسی نیست.

اسلامی با عنوان اینکه یادواره های شهدا فقط برای ترویج و نشر ارزشهای اسلامی باید برپا شود افزود: باید تقویم مشخصی برای برپایی یادواره های شهدا در استان درنظر گرفته شود.

وی با تاکید بر ارائه برنامه کیفی و منضبط همراه با تعامل و همدلی دستگاه های مختلف افزود: مباحث محتوایی و فرهنگی در ترویج ارزشهای دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.

استان مازندران بیش از ۱۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.

کد مطلب 4290210

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