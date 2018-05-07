برگزاری بیش از ۱۲۰ دیدار رئیس جمهور با جامعه ایثارگری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز ولی زاده ظهر دوشنبه در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان با تاکید بر لزوم نشر ارزشهای ایثار و شهادت درجامعه و توجه دولت به این بخش افزود: رئیس جمهور تاکنون بیش از ۱۲۰ دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران داشته است.

وی امنیت و اقتدار امروز را ناشی از ایثارگری شهدا و جانبازان برشمرد و گفت: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را برابر آسیب ها و توطئه ها مصون نگه می دارد.

وی با عنوان اینکه باید نسل نو و جوان جامعه با ارزشهای ناب دوران دفاع مقدس و زندگی شهدا آشنا شوند، اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدای از جمله راههای ترویج و نشر ارزشهای دوران دفاع مقدس و آشنایی با سیره شهدا است.

حجت الاسلام ولی زاده، با بیان اینکه استمرار نظام مقدس اسلامی و انقلاب درگرو ترویج فرهنگ ناب ایثار و شهادت است و باید نهادینه کردن این فرهنگ در دستور کار قرار گیرد گفت: شهدا با نثار جان خود با خداوند معامله کردند و باید خانواده های آنها مورد تکریم و احترام قرار گیرد.

مشاور امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری، تدوین سند راهبردی، ابلاغ قانون جامع ایثارگران و پرداخت معوقات ایثارگران و خانواده های شهدا را از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید بیان کرد.