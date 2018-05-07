همایش طلایه داران تبلیغ در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد داداش زاده صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش طلایه داران تبلیغ اظهارداشت: رسالت اصلی روحانیون، تبلیغ و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه، همچنین دفاع از حریم ولایت است که ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تبلیغ آموزه های دینی است.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان فرصت ارزشمندی برای روحانیون جهت تبلیغ، جذب و تاثیر گذاری بیشتر بر جوانان است افزود: این ماه پربرکت فرصتی ارزشمند و مغتنم است که باید جدی گرفته شده و برای روحانیون این ماه ها فرصتی است تا با استفاده ی درست مقابل دشمنان دین و اسلام ایستادگی کنند.

حجت الاسلام داداش زاده با بیان اینکه مبلغان دینی این شهرستان در زمینه ترویج آموزه های دینی در ماه رمضان رسالت ‏سنگینی بر عهده دارند اظهارداشت: روحانیون و عموم مبلغان دینی باید در طول سال و به خصوص از فرصت ماه رمضان برای ترویج مبانی دینی در بین مردم و جوانان به نحو شایسته استفاده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: این ماه فرصتی مناسب برای کسب تقوا، تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه نفس است که باید با ایجاد فضای مناسب بتوانیم زمینه استفاده و بهره مناسب از آن را فراهم کنیم.

حجت الاسلام داداش زاده برضرورت بهره‌گیری کامل از ظرفیت ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه پرخیر و برکتی است و باید سعی کنیم از این ماه نهایت استفاده را ببریم.