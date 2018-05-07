رگبار خفیف و پراکنده باران در استان بوشهر/ دریا طوفانی است

نادر شفیعخدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش جریانات غالبا شمال غربی بر روی دریا است که همانند روزهای گذشته سرعت وزش این جریانات در سواحل جنوبی به نسبت بیشتر است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین از امروز با ورود امواج ناپایدار کم دامنه به جنوب غرب کشور، ناپایداریهای جوی در استان افزایش می یابد.
وزش تندباد لحظهای و تلاطم دریا
وی بیان کرد: نسبت به وزش تندباد لحظهای( با جهت جنوب شرقی- شمال شرقی) در روزهای سهشنبه و چهارشنبه و وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید (با جهت شمال غربی- شمال شرقی) در روزهای پنج شنبه و جمعه و در پی آن تلاطم دریا هشدار داده میشود.
شفیعخدایی ادامه داد: پیش بینی میشود سرعت وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای، بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه گـاهی به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا به بیش از دو متر افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بر همین اساس توصیه می شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای کوچک، تفریحی و صیادی خودداری شود.
هشدار برای آبگرفتگی معابر
وی افزود: همچنین با توجه به ماهیت بارشهای رگباری فصل بهار، نسبت به آبگرفتگی معابر و آبراهههای فصلی در برخی از نقاط استان بهویژه مناطق مرتفع و همجوار با استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس، بویژه در روز پنجشنبه هشدار داده میشود.
شفیعخدایی اظهار داشت: به سبب وزش باد شدید طی این مدت نسبت به ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هشدار داده میشود.
وی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری تا تمام ابری در سواحل جنوبی استان همراه با وزش باد و فردا در برخی نقاط شمالی استان با احتمال بارشهای خفیف و پراکنده باران پیشبینی میشود.
شفیعخدایی افزود: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در جنوب استان ۱۴ تا ۳۶ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در جنوب استان گاهی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
وی بیان کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت چهار و ۳۸ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت پنج و ۴۵ دقیقه، مد دوم ۱۲ و ۴۵ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۱ و ۴۶ دقیقه خواهد بود.
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