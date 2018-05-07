سرپرست دفتر فنی استانداری از ایستگاه راه آهن ارومیه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون امروز دوشنبه دربازدید از ایستگاه راه آهن ارومیه، وضعیت عملیات اجرایی مراحل تکمیل ایستگاه و خطوط ریل راه آهن را با حضور نماینده مجری طرح، ناظرین طرح بررسی کرد.

وی در این بازدید با بیان اینکه تکمیل پروژه براساس آخرین برنامه زمانبندی در دستورکارقرار گرفته است افزود: با همکاری و تعاملات میان دستگاههای اجرایی مشکلات پروژه و موانع اجرای کار بررسی و نسبت به رفع گرهها اقدام می شود، راههای دسترسی ، اصلاح هندسی معابر منتهی به ایستگاه و روند کلی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین در ادامه با حضور در روستای اسلام آباد در گفت و گو با روستائیان در جریان آخرین اقدامات انجام شده از سوی دستگاههای عمرانی به ساکنانی که سیلاب خسارت هایی به خانه ها و مزارع وارد ساخته است قرار گرفت و هماهنگی های لازم برای لایروبی نهر داخل روستا انجام داد.