نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعهد و تحصیلکرده با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

در این نشست موضوعاتی چون آمار خروج و بازگشت تحصیلکردگان ایرانی، انگیزه های مهاجرت به خارج و بازگشت به کشور و چالش های نگهداشت و بازگرداندن ایرانیان مستعد بررسی می شود.

همچنین در این نشست تجربیات تلخ و شیرین مهاجرت و بازگشت از زبان تحصیلکردگان ایرانی ارائه خواهد شد.

در حاشیه این نشست نیز نمایشگاه تخصصی کتاب با محوریت مهاجرت و زندگی مهاجران برگزار می شود.