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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۳

در دانشگاه شریف؛

نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد برگزار می شود

نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد برگزار می شود

نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده ۲۵ اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعهد و تحصیلکرده با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

در این نشست موضوعاتی چون آمار خروج و بازگشت تحصیلکردگان ایرانی، انگیزه های مهاجرت به خارج و بازگشت به کشور و چالش های نگهداشت و بازگرداندن ایرانیان مستعد بررسی می شود.

همچنین در این نشست تجربیات تلخ و شیرین مهاجرت و بازگشت از زبان تحصیلکردگان ایرانی ارائه خواهد شد.

در حاشیه این نشست نیز نمایشگاه تخصصی کتاب با محوریت مهاجرت و زندگی مهاجران برگزار می شود.

کد مطلب 4290238

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