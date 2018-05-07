نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان/ شکست تاریخی المستقبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بر اساس نتایج نهایی غیر رسمی انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان؛ حزب القوات اللبنانیه ۱۵ کرسی، تیار العزم، ۴ کرسی، حزب الله ۱۴ کرسی، جنبش امل ۱۶ کرسی، حزب سوری قومی اجتماعی ۳ کرسی، جریان المرده ۴ کرسی، حزب الکتائب ۳ کرسی، تغییر و اصلاح ۲۷ کرسی، جریان المستقبل ۲۱ کرسی، حزب سوسیالیست ترقیخواه ۱۰ کرسی را به خود اختصاص داده اند.

حوزه اول شمال

ولید البعرینی، محمد سلیمان، طارق المرعبی، خضرحبییب، هادی حبیش، وهبه قاطیشا از فهرست المستقبل عکار و اسعد درغام از فهرست عکار القویه.

حوزه دوم شمال

از فهرست المستقبل شمال؛ محمد کباره، سمیر الجسر و دیما الجمالی، عثمان علم الدین و سامی فتفت. از فهرست العزم نجیب میقاتی، علی درویش، جان عبید و نقولا نحاس. از فهرست الکرامه الوطنیه فیصل کرامی و جهاد الصمد.

حوزه سوم شمال

از فهرست «باهم با شمال و لبنان» طونی فرنجیه، استفان الدویهی، فایز غصن وسلیم سعاده. از فهرست «شمال قوی« میشل معوض، جورج عطاالله، جبران باسیل. از فهرست «نبض الجمهوریه» استریدا جعجع و جوزف اسحاق و فادی سعد.

بقاع اول یعنی زحله

از فهرست «زحله برای همه» عاصم عراجی، سلیم عون و میشل ضاهر. از فهرست «زحله گزینه و تصمیم» انور جمعه و از فهرست «زحله قضیه ما است» جورج عقیص، قیصر المعلوف، بوغوص کوردیان.

بقاع دوم

از فهرست «فردای بهتر» عبدالرحیم مراد، محمد نصرالله، هنری شدید، ایلی الفرزلی. از فهرست آینده برای «بقاع غربی است» محمد القرعاوی، وائل ابوفاعور.

بقاع سوم

از فهرست الوفائ به ترتیب الولید السکریه، جمیل السید، ابراهیم الموسوی، حسین الحاج حسن، غازی زعیتر، علی المقداد، ایهاب حماده، البر منصور. از فهرست کرامت و توسعه حسین الصلح و آنتوان حبشی.

حوزه اول بیروت

بر اساس نتایج غیر رسمی از فهرست بیروت القویه به ترتیب ندیم الجمیل، عماد واکیم، جان طالوزیان. از فهرست بیروت الاولی القویه به ترتیبب نقولا الصحناوی، هاگوپ ترزیان، اکلسی ماتوسیان. از فهرست کلنا طولنی به ترتیب بولا یعقوبیان و جمانه حداد.

حوزه دوم بیروت

از فهرست المستقبل لبیروت به ترتیب سعد حریری، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلی الطبش جارودی و نزیه نجم. از فهرست وحدت بیروت به ترتیب عدنان طرابلسی، امین شری، محمد خواجه و ادگار طرابلسی. از فهرست بیروت حرزانه نیز فواد مخزومی برنده شده است.

حوزه اول جنوب

از فهرست لکل الناس به ترتیب اسامه سعد و ابراهیم عازار. از فهرست «التکامل و الکرامه» بهیه الحریری. از فهرست صیدا جزین معا به ترتیب زیاد اسود و سلیم خوری.

حوزه دوم جنوب از فهرست امل و الوفاء به ترتیب نبیه بری، علی عسیران، میشل موسی، نواف الموسوی، عنایت عزالدین، حسین جشی و علی خریس برنده شدند.

حوزه جنوب سوم

از فهرست امل و الوفاء به ترتیب حسن فضل الله، علی بزی، ایوب حمید، محمد رعد، یاسین جابر، هانی قبیسی، قاسم هاشم، علی حسن خلیل، علی فیاض، انور الخلیل، اسعد حردان پیروز شدند.

حوزه اول جبل لبنان

از فهرست التغییر الاکید به ترتیب زیاد حواط، شوقی الدکاش، فرید هیکل الخازن و از کرسی شیعیان ربیع عواد و سیمون ابی رمیا، نعمه افرام، شامل روکز و روجیه عازار برنده شدند.

در حوزه دوم جبل لبنان

از فهرست نبض المتن به ترتیب سامل الجمیل، الیاس حنکش. از فهرست المتن القوی به ترتیب ابراهیم کنعان، ادی معلوف، الیاس بوصعب، هاگوب بقرادونیان. از فهرست المتن قلب لبنان ابی اللمع و از فهرست الوفاء المتینه میشل امر برنده شدند.

حوزه سوم جبل لبنان

از فهرست الوفاق الوطنی به ترتیب فادی علامه، علی عمار، آلان عون و حکمت دیب. از فهرست وحدت و توسعه بعبدا بیرا بوعاصی و از فهرست مصالحه نیز هادی ابوالحسن برنده شدند.

در حوزه چهارم جبل لبنان

از فهرست المصالحه تیمور جنبلاط، محمد الحجار، بلال عبدالله، مروان حماده، جورج عدوان ناجی البستانی نعمه طعمه، اکرم شهیب، هنری حلو و انیس نصار. از فهرست ضمانه الجبل ماریو عون، طلال ارسلان و سزار ابوخلیل برنده شدند.