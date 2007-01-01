اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی محمد نژاد گفت: ساماندهی اطراف حرم که انجام طرح آن مدت مدیدی است به طول انجامیده نیاز به توجه فرابخشی دارد به طوری که تنها تملک املاک این محدوده نیاز به 100 میلیارد تومان نقدینگی دارد.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از اینکه کمیته ای با حضور مسئولین ذی ربط در این زمینه تشکیل شده است گفت: 4 جلسه مهم در زمینه این طرح تشکیل شده که اگر تعاملات و تصمیمات صورت گرفته در این جلسات انجام شود در حداقل زمان ممکن مشکلات ساکنین اطراف حرم رفع می شود.

محمدنژاد با اشاره به اینکه با توافقات صورت گرفته با شرکت واحد اتوبوسرانی مشکلات ساکنین محله جوانمرد در این زمینه حل شود از احداث بوستان جدید در کنار بقعه جوانمرد قصاب خبر داد.

شهردار منطقه 20 در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بوستان بزرگ 20 هکتاری در محله سیزده آبان از 45 روز گذشته و احداث پل عابر پیاده در خیابان شهید رجایی مقابل این محله ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از بوستان کهریزی در سیزده آبان سرانه فضای سبز در این محله تا حد بسیار مطلوبی افزایش یابد.

محمدنژاد در ادامه در خصوص وضعیت خدمات شهری منطقه 20 گفت: منطقه 20 از نظر وضعیت خدمات شهری، نظافت و رفت و روب رتبه چهارم را در بین مناطق داشت که با تلاش عوامل و همیاری شهروندان توانستیم موقعیت منطقه را به رتبه دوم در بین مناطق ارتقا دهیم که امید می رود در ارزیابی های جدید رتبه نخست را کسب نماییم.

وی در ادامه ضمن درخواست از شهروندان برای حجم کاهش زباله و همکاری در جهت اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات شهری گفت: این منطقه با سالانه 6 تا 8 میلیون نفر زائر وظیفه سنگینی را بر عهده دارد و طرح مکانیزاسیون را در 7 ناحیه آغاز کرده که در 4 ناحیه به طور کامل انجام شده و در 3 ناحیه نیز در مرحله تکمیل است.