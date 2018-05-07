تجلیل از استاد مدافع نام خلیج فارس در جمع دانشجویان پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷ در جلسه صبحگاهی دانشجویان پزشکی بیمارستان حضرت علی اصغر، لوح تقدیر و سپاس انجمن متخصصین پوست ایران و مراتب احترام بابت اقدام استاد گرانقدر دکتر رزاقی آذر در دفاع از نام خلیج فارس در کنگره اخیر امارات متحده عربی، تقدیم شد.

در این جلسه بازرس انجمن متخصصین پوست ایران دکتر مرتضی حیدری با اشاره به تذکر کتبی و نامه اعتراض آمیز به شرکت ایپسن برگزار کننده کنگره مربوطه در دبی، گفت: هشدار لازم به شرکت مذکور که سهم بالایی از تامین مواد دارویی از جمله ژل و بوتاکس... کشور دارد، ابلاغ شد.

