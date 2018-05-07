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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:

کاهش آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

کاهش آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

ری- مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمین نمونه آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری طی سخنانی با تشریح ویژگی های شخصیتی استاد شهید مطهری، گفت: شهید مطهری در کنار امام خمینی(ره) نقش مؤثری در تبیین تئوری جمهوری اسلامی داشت.

وی با بیان این که تالیفات برجسته شهید مطهری منبع بسیار موثری برای دانش آموزان و فرهنگیان است، گفت: نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های هر جامعه ای است و تربیت و آماده سازی این سرمایه بزرگ به عهده معلمین است و از این رو باید به نقش انسان سازی معلم در جامعه توجه ویژه کرد.

فولادوند با بیان این که فرهنگ عمومی جامعه ما امروز نیازمند تقویت است، تاکید کرد: باید تلاش کنیم، تا بستری برای آموزش مهارت های زندگی ،ارتقای فرهنگی، مشورت کردن و استفاده از نظرات دیگران در مدارس فراهم شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ادامه داد: رویکرد آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید از محفوظات محوری به مهارت محوری و کار بردی کردن آموزش ها تغییر یافته است.

وی اضافه کرد: آموزش مهارت های زندگی در مدارس باعث تصمیم گیری مناسب دانش آموزان درهنگام مواجه با مشکلات می باشد، که نتیجه آن کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه است.

کد مطلب 4290255

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