کاهش آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمین نمونه آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری طی سخنانی با تشریح ویژگی های شخصیتی استاد شهید مطهری، گفت: شهید مطهری در کنار امام خمینی(ره) نقش مؤثری در تبیین تئوری جمهوری اسلامی داشت.

وی با بیان این که تالیفات برجسته شهید مطهری منبع بسیار موثری برای دانش آموزان و فرهنگیان است، گفت: نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های هر جامعه ای است و تربیت و آماده سازی این سرمایه بزرگ به عهده معلمین است و از این رو باید به نقش انسان سازی معلم در جامعه توجه ویژه کرد.

فولادوند با بیان این که فرهنگ عمومی جامعه ما امروز نیازمند تقویت است، تاکید کرد: باید تلاش کنیم، تا بستری برای آموزش مهارت های زندگی ،ارتقای فرهنگی، مشورت کردن و استفاده از نظرات دیگران در مدارس فراهم شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ادامه داد: رویکرد آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید از محفوظات محوری به مهارت محوری و کار بردی کردن آموزش ها تغییر یافته است.

وی اضافه کرد: آموزش مهارت های زندگی در مدارس باعث تصمیم گیری مناسب دانش آموزان درهنگام مواجه با مشکلات می باشد، که نتیجه آن کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه است.