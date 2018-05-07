طرح خوشنویسان کوچک در سوادکوه اجرا می شود

سعید امیرنژاد، در حاشیه همایش تجلیل از معلمان نمونه استانی و شهرستانی سوادکوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این برنامه به‌منظور تجلیل از معلمان منتخب کشوری، استانی و شهرستانی و همچنین پاسداشت زحمات معلمان در شهرستان سوادکوه برگزار شده است.

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه تعداد معلمان نمونه شهرستانی را شش نفر و تعداد معلمان نمونه استانی را یک نفر برشمرد و افزود: مدیر و معلمان مدرسه تعالی مدیریت شهرستان سوادکوه نیز به‌عنوان نمونه کشوری انتخاب شده‌اند.

وی تعداد معلمان بازنشسته شهرستان سوادکوه را ۴۰۰ معلم اعلام کرد و افزود: ۶۰۰ معلم نیز در حال حاضر مشغول به فعالیت و کار در ۵۲ مدرسه این شهرستان هستند.

امیرنژاد با بیان اینکه ۷۰ درصد مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان سوادکوه هوشمند هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تدریس در کلاس‌های هوشمند نیازمند مهارت‌های خاص است، علاوه بر کلاس‌های ضمن خدمت استانی برای معلمان این مدارس کلاس‌های تخصصی در سطح شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه تعداد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برخی از مدارس شهرستان سوادکوه کمتر از حد نصاب هستند، افزود: با توجه به دستورالعمل‌های وزارت‌خانه، این مدارس به‌صورت مختلط دایر هستند، هر چند تلاش ما بر این است که مدارسی با این وضعیت را نیز به‌صورت تفکیکی داشته باشیم.

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه در رابطه با برنامه آموزش‌وپرورش برای اوفات فراغت دانش‌آموزان در ایام تابستان، گفت: همه ساله طرح اوقات فراغت در دو کانون فرهنگی و آموزشی شهرستان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، قرآنی و ورزشی برگزار می‌شود و در طی این سال‌ها استقبال خوبی از آن شده است.

وی همچنین از برگزاری طرح خوشنویسان کوچک در دو پارک شهرهای پل‌سفید و زیراب در ایام تابستان خبر داد و افزود: این طرح کمکی برای بهبود خط دانش‌آموزان است که در دو حیطه خط تحریری و قلم انجام می‌شود.