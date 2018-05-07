۲۷۰ روستای استان زنجان هنوز منتظر برخورداری از گاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت گاز استان زنجان در محل ساختمان شماره ۲ شرکت گاز استان زنجان، با بیان اینکه بیش از ۵۳ درصد از روستاهای استان زنجان از نعمت گاز برخوردارند، افزود: از ۹۱۰ روستای استان، ۴۹۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و ۲۷۰ روستا نیز هنوز منتظر برخورداری از این موهبت الهی هستند، این در حالی است که عملیات گازرسانی به ۱۵۰ روستا نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت گازرسانی به شهرها به مراتب بهتر از روستاها بوده و به جرأت می‌توان گفت که همه شهرهای استان زنجان در حال حاضر از نعمت گاز برخوردارند، تصریح کرد: این روند باعث شده است که امروز بیش از ۱۱۰۰ واحد صنعتی در استان از نعمت گاز برخور بوده و به همین خاطر مشکل خاصی در رابطه با انرژی گاز در استان وجود ندارد.

نیک سرشت از زنجان به‌عنوان یکی از استان‌های موفق در حوزه اشتغال، اقتصاد و تولید یاد کرد و ادامه داد: بی‌شک این موفقیت‌ها در سایه برخی زیرساخت‌هایی که در استان وجود دارد، محقق شده است که از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به مواردی چون راه‌آهن دوخطه، مسیر مناسب خطوط انتقال انرژی، پروژه‌های بزرگ صنعتی و حضور مدیران موفق در سطح ملی اشاره کرد.



در این مراسم، سید سعید عسگریان مدیرعامل سابق شرکت گاز استان تودیع و موسی احمدلو به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان زنجان معارفه شد.