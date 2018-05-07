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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان:

دیدار ذوب آهن و استقلال فینال زودهنگام آسیا است

دیدار ذوب آهن و استقلال فینال زودهنگام آسیا است

اصفهان – بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: بدون شک تمام تمرینات را به خوبی پشت‌سر گذاشته‌ایم و خود را مهیای بازی فینال‌گونه مقابل استقلال کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد شفیعی ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما دو فینال پیش‌رو داریم و بدون شک تمام تمرینات را به خوبی پشت‌سر گذاشته‌ایم و خود را مهیای بازی فینال‌گونه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: باید به استقلال به خاطر قهرمانی تبریک گفت و نشان داده که تا اینجای کار لیاقت داشته است.

بازیکن ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: ما نیز ذوب‌آهن هستیم و یک تیم همبسته هستیم و تلاش می‌کنیم که در گام نخست پیروز باشیم و در آزادی نیز فوتبال راحت‌تر و منطقی‌تر انجام دهیم و به دور بعد صعود کنیم.

وی اضافه کرد: ذوب‌آهن نزدیک به ۸ دوره در آسیا حضور داشته و بدون شک تلاش می‌کند که با صعود به مرحله بعدی، هدیه و شیرینی خوبی به هواداران خود بدهد.

کد مطلب 4290287

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