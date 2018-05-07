دیدار ذوب آهن و استقلال فینال زودهنگام آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد شفیعی ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما دو فینال پیشرو داریم و بدون شک تمام تمرینات را به خوبی پشتسر گذاشتهایم و خود را مهیای بازی فینالگونه کردهایم.
وی ادامه داد: باید به استقلال به خاطر قهرمانی تبریک گفت و نشان داده که تا اینجای کار لیاقت داشته است.
بازیکن ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: ما نیز ذوبآهن هستیم و یک تیم همبسته هستیم و تلاش میکنیم که در گام نخست پیروز باشیم و در آزادی نیز فوتبال راحتتر و منطقیتر انجام دهیم و به دور بعد صعود کنیم.
وی اضافه کرد: ذوبآهن نزدیک به ۸ دوره در آسیا حضور داشته و بدون شک تلاش میکند که با صعود به مرحله بعدی، هدیه و شیرینی خوبی به هواداران خود بدهد.
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